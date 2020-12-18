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بنس يتلقى لقاح كوفيد-19 على الهواء

مايك بنس يتلقى اللقاح
لقاح كورونا

بنس يتلقى لقاح كوفيد-19 على الهواء

نائب الرئيس الأميركي أصبح أبرز زعيم عالمي يتم تلقيحه ضد فيروس كورونا

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واشنطن - أسوشييتد برس

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أصبح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الجمعة، أبرز زعيم عالمي يتم تلقيحه ضد فيروس كورونا. كما تلقت كارين زوجة بنس، والجراح العام جيروم آدامز، جرعتين من اللقاح على الهواء مباشرة.

وقال بنس: "أنا سعيد لتلقي لقاح آمن وفاعل". وكان بنس مكلفا في الأشهر الأخيرة تنسيق جهود مكافحة الجائحة من البيت الأبيض. وقد تلقى اللقاح فيما وضع قادة دول أوروبية عدة أنفسهم في الحجر بعد مخالطتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المصاب بالفيروس.

وساعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا في وقت أبكر مما اعتقده البعض في إدارته، حيث أطلقت عملية "وارب سبيد" - الحملة الحكومية للمساعدة في تطوير اللقاحات وتوزيعها بسرعة - هذا الربيع وسط ضجة كبيرة في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

من فعالية تلقي اللقاح
من فعالية تلقي اللقاح

ولكن بعد 5 أيام من أكبر حملة تطعيم في تاريخ الأمة، لم يعقد ترمب أي أحداث عامة للترويج لعملية التطعيم. ولم يتم تلقيحه هو نفسه.

وقام ترمب بالتغريد مرتين فقط حول حقن بنس باللقاح.

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وفي غضون ذلك، احتل بنس مركز الصدارة، حيث قام بجولة في منشأة لإنتاج اللقاحات هذا الأسبوع وتلقى جرعة بنفسه على الهواء مباشرة صباح الجمعة.

وفي السياق، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أمس الخميس، إنهما سيحصلان على التطعيم في الأيام القليلة المقبلة.

وتلقى بنس مع زوجته كارين والجراح العام جيروم آدامز، جرعاتهم صباح الجمعة في جناح مكتب بمبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور بمساعدة 3 فنيين طبيين من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

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