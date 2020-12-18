أعلن الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، اعتماد لقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا بأغلبية ساحقة، مؤكداً أن التوزيع سيبدأ على الفور.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن أوروبا وأجزاء أخرى من العالم ضربها "فيروس الصين"، بحسب تعبيره، ومنها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالتحديد.

وأضاف بالقول: "اللقاحات في الطريق!!".

Europe and other parts of the World being hit hard by the China Virus - Germany, France, Spain and Italy, in particular. The vaccines are on their way!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

وكانت لجنة خبراء استشاريين أميركيين أوصت إثر عملية تصويت، جرت الخميس، بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة "موديرنا" المضاد لكوفيد-19، في خطوة تمهّد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستّة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، وبذلك يصبح "موديرنا" ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في بلد غربي.

وصوّت 20 من أعضاء اللجنة المكوّنة من 21 عضواً لمصلحة التوصية بالترخيص للقاح، في حين امتنع العضو المتبقّي عن التصويت.

والسؤال الذي صوّت عليه خبراء اللجنة هو: "استناداً إلى جميع الأدلة العلمية المتاحة، هل إن فوائد لقاح موديرنا المضادّ لكوفيد-19 تفوق مخاطر استخدامه لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق؟".

وكانت اللجنة نفسها صوّتت الأسبوع الماضي بالإيجاب على سؤال مماثل بشأن اللقاح الذي طوّرته شركتا "فايزر - بايونتيك" والذي أصدرت إدارة الغذاء والدواء في اليوم التالي ترخيصاً طارئاً باستخدامه، وهو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يتم الترخيص له في الغرب.