قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت عبر تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأميركية تم تضخيمه من قبل ما قال إنه "إعلام كاذب".

فيما قلل ترمب في تغريدة أخرى من دور روسيا في الاختراق الإلكتروني، ملمحاً لدور صيني في العملية.

وتعرضت وزارة الخزانة الأميركية وبعض الوزارات والمؤسسات السيادية الحساسة لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، وفقاً لمصادر لوكالة رويترز.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأنهم على علم بأنباء سرقة بيانات خطيرة من وزارة الخزانة، ويتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأفادت الوكالة بأن الخزانة الأميركية تعرضت لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.