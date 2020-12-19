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فريق بايدن يشكو من توقف البنتاغون عن تقديم إحاطات

U.S. President-elect Joe Biden pauses as he delivers remarks on the economy and the final U.S. jobs report of 2020 at his transition headquarters in Wilmington, Delaware, U.S., December 4, 2020. REUTERS/Leah Millis
بايدن
جو بايدن

فريق بايدن يشكو من توقف البنتاغون عن تقديم إحاطات

"الفشل في العمل معا يمكن أن يتسبّب بتداعيات"

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - فرانس برس

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اتّهم فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، وزارة الدفاع (البنتاغون) بالتوقّف فجأة عن تقديم إحاطات له خلال الفترة الانتقالية، منبّها من تداعياتٍ محتملة لذلك على الأمن القومي.

وعبّر يوهانس أبراهام، عضو الفريق الانتقالي لبايدن، عن "قلقه للإيقاف المفاجئ هذا الأسبوع للتعاون المُقتصِر أصلا على هذا الملفّ".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يرفض الإقرار بهزيمته الانتخابية، قد منع الوكالات الحكومية، حتّى وقت قريب، من التعاون مع فريق بايدن، خلافا لما تنصّ عليه الأعراف.

وصرّح وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر، في بيان الجمعة، بأن الطرفين "اتّفقا بشكل مشترك على توقّفٍ خلال الأعياد" عن تقديم إحاطات.

لكنّ أبراهام نفى ذلك أمام الصحافة، محذّرا من أن "الفشل في العمل معا يمكن أن يتسبّب بتداعيات" بعد تنصيب بايدن في يناير.

ويأتي هذا التعطّل في مسار انتقال السلطة الذي يتم تقليديا التعامل معه بعناية في الولايات المتحدة، بُعيد اكتشاف هجوم إلكتروني استهدف البنى التحتية للبلاد ويحتمل أن تكون روسيا مسؤولة عنه.

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ولم يتحدث ترمب عن الهجوم حتى بعد ظهر الجمعة، كما لم يتفاعل مع تعليقات مسؤولين سياسيين كبار وشركات أمن إلكتروني وجّهوا أصابع الاتهام إلى موسكو.

وأكد أبراهام أنّ الهجوم يمثّل مصدر "قلق كبير"، وأنّ إدارة بايدن ستواجه الهجمات الإلكترونية بحزم. وأضاف أن فريق بايدن "يأمل وينتظر" أن تستأنف وزارة الدفاع الإحاطات دون إبطاء.

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