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لتجنب إغلاق حكومي.. ترمب يقر تمديدا مؤقتا للإنفاق الاتحادي

دونالد ترمب

لتجنب إغلاق حكومي.. ترمب يقر تمديدا مؤقتا للإنفاق الاتحادي

يسعى المشرعون إلى الاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

واشنطن، رويترز

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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، على مشروع قانون بتمديد مؤقت للإنفاق الاتحادي لمدة يومين، بعدما أقره الكونغرس، وذلك لتجنب إغلاق الأنشطة الحكومية منتصف ليل الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون إلى الاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، ومشروع آخر للانفاق الحكومي حتى سبتمبر 2021 بقيمة 1.4 تريليون دولار.

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وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، قبل إقرار مشروع الإنفاق المؤقت: "أعتقد أن جميع الأطراف تشعر بأننا نحرز تقدما جيدا في مشروع الإنقاذ الذي سيمضى جنبا إلى جنب مع إجراء المخصصات السنوية".

وقال البيت الأبيض إن ترمب وقّع على التشريع ليصبح قانونا مساء الجمعة.

وكان خلافا شديدا على الإنفاق قبل عامين تقريبا تسبب في وقف الأنشطة الحكومية 35 يوما كانت الأطول في التاريخ الأميركي.

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