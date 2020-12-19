  • مباشر
اللغة

واشنطن تتهم روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف إداراتها

- فرانس برس
وزير الخارجية مايك بومبيو

واشنطن تتهم روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف إداراتها

بومبيو: يمكننا أن نقول بشكل واضح جداً إن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

اتهمت الخارجية الأميركية، السبت، روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي ضربت إدارات وهيئات أميركية مؤخرا.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إنه من الواضح أن روسيا مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافًا في كل أنحاء العالم أيضًا.

وقال بومبيو لبرنامج "ذي مارك ليفين شو": "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا إن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.

وتوعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بمعاقبة من نفذوا هجمات إلكترونية على الحكومة الأميركية.

بايدن تحدث عن خرق بعيد المدى للأمن السيبراني تم الكشف عنه، متعهدا باتخاذ إجراءات سريعة للرد بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.

سلالة جديدة متحورة من كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سلالة جديدة متحورة من كورونا "أشد خطورة".. وحديث عن عزل لندن

الرئيس المنتخب قال إن فريقه سيجعل مسألة الاختراق السيبراني، أولوية قصوى وسيفرض "عقوبات كبيرة" على الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية.

وكانت مجلة "بوليتيكو" Politico الأميركية عن تعرض دائرة الطاقة الأميركية وإدارة الأمن القومي النووي، لاختراق في إطار الهجمة السيبرانية التي تحدّث عنها الرئيس المنتخب بايدن.

بوليتيكو، أضافت أن هناك دلائل تؤكد اختراق القراصنة لشبكة دائرة الطاقة الأميركية وإدارة الأمن القومي النووي، التي تدير الأسلحة النووية.

القراصنة - حسب المعلومات - تمكنوا من الوصول إلى شبكاتهم كجزء من هجمة إلكترونية ضخمة، وذلك نقلا عن مسؤولين تحدثوا لمجلة "بوليتيكو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذه الأطعمة تحارب الشيخوخة وتقي من أمراضها هذه الأطعمة تحارب الشيخوخة وتقي من أمراضها
مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه

الأكثر قراءة

حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله
تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
كيف أوقعت كيف أوقعت "سنونوة" مخابرات إيران بناشط أهوازي في تركيا؟
أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني
شاهد.. صور لقاسم سليماني تحيط جدران البرلمان العراقي شاهد.. صور لقاسم سليماني تحيط جدران البرلمان العراقي
بمليون دولار يمكنك أن تصبح سفير أكبر دولة في العالم بمليون دولار يمكنك أن تصبح سفير أكبر دولة في العالم

قبل أن تذهب

طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا
طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا

اكتشف المزيد