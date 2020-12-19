واشنطن تتهم روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف إداراتها

اتهمت الخارجية الأميركية، السبت، روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي ضربت إدارات وهيئات أميركية مؤخرا.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إنه من الواضح أن روسيا مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافًا في كل أنحاء العالم أيضًا.

وقال بومبيو لبرنامج "ذي مارك ليفين شو": "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا إن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.

وتوعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بمعاقبة من نفذوا هجمات إلكترونية على الحكومة الأميركية.

بايدن تحدث عن خرق بعيد المدى للأمن السيبراني تم الكشف عنه، متعهدا باتخاذ إجراءات سريعة للرد بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.

الرئيس المنتخب قال إن فريقه سيجعل مسألة الاختراق السيبراني، أولوية قصوى وسيفرض "عقوبات كبيرة" على الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية.

وكانت مجلة "بوليتيكو" Politico الأميركية عن تعرض دائرة الطاقة الأميركية وإدارة الأمن القومي النووي، لاختراق في إطار الهجمة السيبرانية التي تحدّث عنها الرئيس المنتخب بايدن.

بوليتيكو، أضافت أن هناك دلائل تؤكد اختراق القراصنة لشبكة دائرة الطاقة الأميركية وإدارة الأمن القومي النووي، التي تدير الأسلحة النووية.

القراصنة - حسب المعلومات - تمكنوا من الوصول إلى شبكاتهم كجزء من هجمة إلكترونية ضخمة، وذلك نقلا عن مسؤولين تحدثوا لمجلة "بوليتيكو".