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أميركا.. اتفاق في الكونغرس على خطة لدعم الاقتصاد

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الكونغرس

أميركا.. اتفاق في الكونغرس على خطة لدعم الاقتصاد

ظلت قيد التفاوض لأشهر.. اتفاق في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي

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دبي - العربية.نت

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أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل التوصل الأحد إلى اتفاق في الكونغرس بين الديموقراطيين والجمهوريين للتصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد، والتي كانت قيد التفاوض منذ الصيف.

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وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ "يمكننا أخيرا أن نقول ما تحتاج أمّتنا إلى سماعه. هناك مزيد من المساعدات (الاقتصادية) في طريقها"، في إشارة منه إلى خطة بقيمة 900 مليار دولار. وأضاف أن "الزعماء الأربعة في مجلسي الشيوخ والنواب توصلوا إلى اتفاق".

وتابع ماكونيل "في وقت يُواصل مواطنونا مكافحة فيروس كورونا في موسم الأعياد هذا، فإنهم لن يُحاربوا بمفردهم"، مبديا أسفه لعدم التوصل إلى هذا الاتفاق "منذ شهور".

وقال إنه في مواجهة فقدان ملايين الأميركيين لوظائفهم "سيُجدّد هذا البرنامج ويوسّع عددًا من إعانات البطالة الفدرالية المهمة التي ساعدت العائلات على البقاء صامدة".

وأشار ماكونيل إلى أنه ينبغي الآن الانتهاء من النص عبر تجنّب "أيّ عقبة في اللحظة الأخيرة" ومن خلال التعاون "لتمرير هذا التشريع في كلا المجلسين".

وقد يتم التصويت في وقت مبكر الاثنين.

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