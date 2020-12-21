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لضمان الأمن البحري.. غواصة نووية أميركية تدخل مضيق هرمز

الغواصة النووية
الغواصة النووية

لضمان الأمن البحري.. غواصة نووية أميركية تدخل مضيق هرمز

البحرية الأميركية: إرسال الغواصة النووية يؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن الحلفاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، عن نشر الغواصة النووية "جورجيا" في منطقة عمل الأسطول البحري الخامس في الخليج، لدعم العمليات البحرية ولضمان الاستقرار البحري والأمني في المنطقة الوسطى التي تربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي الهامة للتجارة العالمية.

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وعبرت غواصة الصواريخ الموجهة يو إس إس جورجيا (SSGN 729) التي تعمل بالطاقة النووية من فئة أوهايو مع طرادات الصواريخ الموجهةUSS Port Royal (CG 73) وUSS Philippine Sea (CG 58) عبر مضيق هرمز ودخلت الخليج العربي اليوم.

ضمان الأمن البحري

وأكدت البحرية الأميركية أن إرسال الغواصة النووية يؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن الحلفاء والحفاظ على الأمن البحري ضد أي تهديد في أي وقت.

هذا وتعد SSGNs واحدة من أكثر المنصات تنوعًا في الأسطول، وهي مزودة بقدرات اتصالات فائقة وقدرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز Tomahawk.

كما يمكن لها استضافة ما يصل إلى 66 من قوات العمليات الخاصة.

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