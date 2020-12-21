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مجددا.. حملة ترمب تطلب من المحكمة العليا إلغاء النتائج

دونالد ترمب
ترمب

مجددا.. حملة ترمب تطلب من المحكمة العليا إلغاء النتائج

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دبي - العربية.نت

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قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد إنها ستطلب مجددا من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

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وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني محامي ترامب إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.

وقال جولياني إن الحملة تسعى لإلغاء ثلاثة قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.

في المقابل، أوضح جوشوا دوجلاس أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي إن الالتماس "لا قيمة له" ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعا.

ورفضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر كانون الأول دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.

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