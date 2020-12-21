دعوى أميركية ضد ليبي متهم بتصنيع قنبلة فجرت طائرة لوكربي

أعلن القضاء الأميركي، الاثنين، توجيه الاتهام إلى المدعو أبو عجيلة محمد مسعود، العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في كانون الأول/ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأميركية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259 وبينهم 190 أميركيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.