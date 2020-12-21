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دعوى أميركية ضد ليبي متهم بتصنيع قنبلة فجرت طائرة لوكربي

مفاجأة مدوية.. من فجّر طائرة لوكربي؟
طائرة لوكربي - أرشيفية

دعوى أميركية ضد ليبي متهم بتصنيع قنبلة فجرت طائرة لوكربي

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دبي - العربية.نت

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أعلن القضاء الأميركي، الاثنين، توجيه الاتهام إلى المدعو أبو عجيلة محمد مسعود، العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في كانون الأول/ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

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واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأميركية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259 وبينهم 190 أميركيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.

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