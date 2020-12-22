قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش مكونيل، إنه سوف يعامل جو بايدن بطريقة أفضل مما عامل بها تشاك شومر الرئيس، دونالد ترمب، وقال إنه سيسمح لمرشحي وزراء الرئيس المنتخب جو بايدن بالحصول على إجراءات عادلة في مجلس الشيوخ.

جاء ذلك في مقابلة مع سكوت جينينغز، المعلق المحافظ، يوم الاثنين، في لويزفيل كوريير جورنال في ولاية كنتاكي مسقط رأس مكونيل.

وفي المقابلة قال مكونيل إنه لا ينوي "إركاع الإدارة على ركبتيها" بالطريقة التي قال بها إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر فعل ذلك، من خلال اشتراط التصويت على العديد من مرشحي الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف مكونيل عن بايدن: "سوف أعامله بشكل أفضل بكثير من تعامل تشاك شومر مع دونالد ترمب".

وحافظ مكونيل، كزعيم جمهوري، على نهج عدائي تجاه الرئيس باراك أوباما، ومنع مرشحيه وتعهد بجعله رئيسًا لولاية واحدة.

ومع ذلك، قد يواجه بعض مرشحي بايدن معركة صعبة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك نيرا تاندين، التي تم تعيينها مديرة لمكتب الإدارة والميزانية والتي انتقدها الجمهوريون لكونها حزبية للغاية.

وقال مكونيل إن الانتخابات كانت رسالة من الأميركيين للحزبين للعمل "بين خطوط الأربعين ياردة". وقال إن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتعاونوا في الإنفاق على البنية التحتية، وهو من أولويات بايدن.