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بايدن: الهجوم الإلكتروني ضد أميركا لن يبقى "بدون رد"

Biden outlines COVID-19 vaccine goal 100 million shots in 100 days
بايدن
أميركا وبايدن

بايدن: الهجوم الإلكتروني ضد أميركا لن يبقى "بدون رد"

قال إن هذا الهجوم "وقع على مرأى من دونالد ترمب"

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ويلمينغتون، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) - فرانس برس 

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء أن الهجوم الالكتروني الواسع الذي نسب الى روسيا واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كبارا لا يمكن أن يبقى "من دون رد".

وقال بايدن: "لا يمكن أن ندع ذلك من دون رد"، مطالبا باتخاذ "قرارات مهمة" بحق المسؤولين عما حصل بهدف "محاسبتهم".

وأضاف ان "هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترمب في حين لم يكن ينظر".

وفي الملف الاقتصادي، أعلن بايدن، الثلاثاء، أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من وباء "كوفيد-19".

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واعتبر بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون (شمال شرق) أن الخطة التي تم التصويت عليها، الاثنين، والبالغة قيمتها 900 مليار دولار، هي "خطوة أولى"، مضيفا أن "الكونغرس قام بعمله هذا الاسبوع. واستطيع، ومن واجبي، أن اطلب منهم العمل مجددا العام المقبل".

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