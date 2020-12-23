قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لمقربين منها في نهاية الأسبوع الماضي، إنها تكاد لا تتمكن من انتظار الساعة التي تنتهي فيها ولاية الرئيس دونالد ترمب، بحسب ما ورد مساء الثلاثاء في موقع Politico الإخباري الأميركي.

قالت بالحرف الواحد: "أنا أعد الساعات حتى يغادر، وأخطط لشده من شعره، ومن يديه الصغيرتين وقدميه لإخراجه من هناك"، في إشارة إلى البيت الأبيض وإلى يوم تنتهي ولايته في 20 يناير المقبل.

إلا أن آلاف الأنصار لترمب يخططون العكس تماما بعد شهر، وهو إقامة حفل "تنصيب لولاية ثانية" لترمب عبر الإنترنت، تزامنا مع أداء جو بايدن لقسمه الدستوري يوم 20 يناير، ودشنوا منصة لهم في "فيسبوك" عنوانها Donald J. Trump 2nd Presidential Inauguration Ceremony وأصبح عدد متابعيها أكثر من 350 ألفا حتى الآن، ممن وعدوا بالمشاركة في "التنصيب الثاني" لمن قد يصبح أول رئيس افتراضي "ديجيتال" بتاريخ الولايات المتحدة.

وسريعا أصبحت المنصة مكتظة بتعليقات داعمة للرئيس ومزاعمه بوقوع تزوير أثناء الانتخابات، كما وبروابط لمواقع إخبارية محافظة تحتوي على معلومات تم فضح زيفها في وقت سابق. أما Facebook فرفع عنه الحرج بوضع إحاطة على المنصة قال فيها: "جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وسيتم تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 في 20 يناير 2021، فيما لم يصدر تأكيد من فريق ترمب بشأن تأييده للحفل أو رفضه لما أقدم عليه بعض مناصريه تعبيرا عن مساندتهم له بهذه الطريقة.