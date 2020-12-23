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ترمب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي: عار

دونالد ترمب
ترمب

ترمب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي: عار

ترمب: أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لأي زوجين

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واشنطن - بندر الدوشي

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رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفاً إياها بـ"العار"، ودعا خصوصاً إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترمب عبر تويتر "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لأي زوجين. كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".

وحث ترمب في مقطع فيديو على تويتر مساء الثلاثاء الكونغرس على تعديل مشروع القانون لزيادة المدفوعات المباشرة الممنوحة للأميركيين.

كما وجه ترمب انتقادات حادة إلى المساعدات التي تضمنها مشروع القرار والموجهة إلى دول خارجية واصفاً هذا العمل بالمستفز، داعياً إلى التركيز على زيادة دعم المتضررين داخل أميركا.

إضافة إلى ذلك، طالب ترمب المشرعين "بالتخلص من العناصر المهدرة وغير الضرورية" من التشريع، وإلا ستضطر الإدارة المقبلة إلى تقديم حزمة إغاثة من فيروس كورونا.

وأضاف ترمب: "ربما تكون تلك الإدارة هي أنا.. وسوف ننجزها".

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