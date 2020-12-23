بينهم أعضاء بالكونغرس.. ترمب يصدر عفوا عن 15 شخصا

في موجة عفو جريئة قبل عيد الميلاد، منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب العفو يوم الثلاثاء لشخصين أدينا في تحقيق مولر المستشار الخاص لملف التدخل الروسي المزعوم، و4 جنود من بلاكووتر أدينوا بقتل مدنيين عراقيين بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء جمهوريين سابقين في الكونغرس.

وكان من بين الذين تم العفو عنهم جورج بابادوبولوس الذي كان مستشارًا للسياسة الخارجية لحملة ترمب لعام 2016 وأقر في عام 2017 بالذنب للإدلاء بتصريحات كاذبة للمسؤولين الفيدراليين كجزء من التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص، روبرت مولر.

كما تم العفو عن أليكس فان دير زوان، المحامي الذي أقر بالذنب في نفس التهمة في 2018 فيما يتعلق بتحقيق المحامي مولر.

وقضى كلا الرجلين فترات سجن قصيرة. ويقول أشخاص مقربون من الرئيس إن العفو المتعلق بمولر هو إشارة إلى أن المزيد من الأشخاص الذين حوصروا في التحقيق سيصل إليهم.

العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي

وأصدر الرئيس ترمب مؤخرًا عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي، الجنرال مايكل فلين الذي اعترف بالذنب مرتين في تهم من بينها الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي. فيما يتعلق بالتحقيق في تورط روسيا في الانتخابات. وخفف ترمب في يوليو / تموز الحكم الصادر على روجر ستون مستشاره منذ فترة طويلة والذي أدين بسلسلة من التهم المتعلقة بالتحقيق.

كما تضمنت قائمة العفو الخاصة بترمب أربعة أفراد سابقين في الخدمة الأميركية أدينوا بقتل مدنيين عراقيين أثناء عملهم مع شركة متعاقدة في عام 2007.

وقد حُكم على أحدهم، وهو نيكولاس سلاتن، بالسجن المؤبد بعد أن بذلت وزارة العدل جهودًا كبيرة لمقاضاته. وكان سلاتن متعاقدًا مع شركة بلاك ووتر المثيرة للجدل وحُكم عليه لدوره في قتل 17 مدنيًا عراقيًا في ساحة النسور ببغداد - وهي مذبحة خلفت واحدة من أكثر البقع دموية على الولايات المتحدة في الحرب.

نواب سابقون بالكونغرس

وشمل العفو أيضا الأعضاء الثلاثة السابقون في الكونغرس وهم دنكان هانتر من كاليفورنيا وكريس كولينز من نيويورك وستيف ستوكمان من تكساس.

وكان من المقرر أن يبدأ هانتر في قضاء عقوبة بالسجن لمدة 11 شهرًا الشهر المقبل. وقد أقر بالذنب في عام 2019 في تهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام أموال الحملة. كما يقضي كولينز وهو من أوائل المؤيدين لترمب حكماً بالسجن لمدة 26 شهراً بعد أن أقر بالذنب في عام 2019 بتهم الإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.

وأُدين ستوكمان في عام 2018 بتهم الاحتيال وغسيل الأموال وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. وقد منح ترامب عفواً كاملاً لاثنين من ضباط حرس الحدود السابقين كان الرئيس جورج دبليو بوش قد خفف عقوباتهما بسبب دورهما في إطلاق النار على مهرّبي مخدرات مزعومين.

ويعتقد خبراء قانونيون أنه من المرجح أن لا تكون موجة العفو هي الأخيرة قبل أن يترك ترمب منصبه في 20 يناير.