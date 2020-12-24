أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عفوا شاملا عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومستشاره السابق روجر ستون، والمطور العقاري تشارلز كوشنر، والد غاريد كوشنر، صهر ترمب.

كان مانافورت أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016. وفي وقت سابق، خفف ترمب العقوبة الجنائية الصادرة ضد ستون الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.