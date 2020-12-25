أميركا تتخذ إجراءات بحق القادمين من بريطانيا

أفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي، الخميس، بأن الولايات المتحدة ستطلب من جميع ركاب الخطوط الجوية القادمين من بريطانيا إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرتهم، وفقاً لما أوردته نيويورك تايمز الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ظهر فيه تحور جديد للفيروس والذي ظهر لأول مرة في بريطانيا وهو ما دفع الدول إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين من هناك.

كما ستطبق القاعدة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين على الأميركيين، والمواطنين الأجانب أيضاً، وستطلب من الركاب إظهار دليل على نتيجة سلبية في اختبار يُعرف باسم اختبار P.C.R.

حماية الجمهور الأميركي

وبحسب البيان، فإن مطلب الاختبار الإضافي هذا سيعزز حمايتنا للجمهور الأميركي لتحسين صحتهم وسلامتهم وضمان السفر الدولي.

إلى ذلك، سيُطلب من الركاب تقديم وثائق مكتوبة لنتائج الاختبارات الخاصة بهم في صورة ورقية أو إلكترونية إلى شركة الطيران، وإذا اختار الراكب عدم إجراء اختبار، فيجب على شركة الطيران منع الراكب من الصعود إلى الطائرة.