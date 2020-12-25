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بالصور.. انفجار هائل يهز وسط ناشفيل الأميركية

من انفجار مدينة ناشفيل

بالصور.. انفجار هائل يهز وسط ناشفيل الأميركية

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دبي - العربية.نت

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هز انفجار هائل، الجمعة، وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، وشوهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من المنطقة.

واهتزت المباني في المنطقة المجاورة وما وراءها بعد سماع دوي الانفجار في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد.

موقع الانفجار في ناشفيل
2 صور موقع الانفجار في ناشفيل
2 صور
موقع الانفجار في ناشفيل
موقع الانفجار في ناشفيل

كما انتقلت فرق الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث.

من جانبه، صرح مكتب ناشفيل لإدارة الطوارئ، لمحطة تلفزيون ناشفيل "دبليو كيه آر إن" بأن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضرارًا بالعديد من المباني. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

كما نقلت المحطة عن مسؤولين قولهم إن الانفجار لا يبدو مريبا.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا من آثار الانفجار الذي أدى إلى تدمير كبير في المنطقة.

من انفجار مدينة ناشفيل
من انفجار مدينة ناشفيل
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