  • مباشر
اللغة

هذا ما وصل إليه قراصنة روس عندما اخترقوا مايكروسوفت!

مايكروسوفت
مايكروسوفت

هذا ما وصل إليه قراصنة روس عندما اخترقوا مايكروسوفت!

الاختراقات حدثت عبر شركة شريكة لمايكروسوفت تتعامل مع خدمات الوصول إلى الخدمات السحابية

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندرالدوشي

نشر في: آخر تحديث:

في تحديثات جديدة لمدى الضرر الذي لحق بالوكالات الحكومية جراء الهجوم الإلكتروني الواسع، كشفت مصادر أن القراصنة الروس قاموا أيضا باختراق عملاء مايكروسوفت ووصلوا إلى الخدمات السحابية وسرقوا رسائل البريد الإلكتروني من شركة واحدة على الأقل تتبع القطاع الخاص.

غوغل ومايكروسوفت تستثمران في منافس تيك توك الهندي قصص خاصة تيك توك غوغل ومايكروسوفت تستثمران في منافس تيك توك الهندي

ووصف أشخاص متطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست أن ما حدث في حملة التجسس الإلكتروني المستمرة في موسكو، والتي تستهدف العديد من الوكالات الأميركية وشبكات كمبيوتر الشركات بأنه مثير للقلق.

ويبدو أن الاختراقات حدثت عبر شركة شريكة لمايكروسوفت تتعامل مع خدمات الوصول إلى الخدمات السحابية، فيما لم يتم تحديد الشريك أو الشركة التي تعرضت فيها رسائل البريد الإلكتروني للسرقة.

كما لم تعلق مايكروسوفت علناً على الاختراق.

الشركة قللت من أهمية ما حدث!

ويوم الخميس، سعى مسؤول تنفيذي في عملاق التكنولوجيا للتقليل من أهمية القضية.

فيما وصل الاختراق المدعوم من روسيا إلى الشبكات في وزارة الخارجية والأمن الداخلي والخزانة والتجارة، إضافة إلى أن البرامج الضارة تسللت أيضاً إلى البنتاغون ووزارة الطاقة التي تحتفظ بالمخزون النووي بخلاف شركات التكنولوجيا.

بدوره، ألقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة مع مضيف برنامج إذاعي محافظ الأسبوع الماضي، باللوم على موسكو باعتبارها وراء الاختراق.

إلا أن الرئيس ترمب دعا علناً بومبيو إلى عدم إلقاء اللوم على روسيا، وبدلاً من ذلك أثار احتمال أن تكون الصين وراء الاختراق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"يتجه للجنون".. ترمب يهاجم تويتر ثانية!
عقار يغيب ويعود.. دواء لكورونا هدد عالمات بالقتل عقار يغيب ويعود.. دواء لكورونا هدد عالمات بالقتل

الأكثر قراءة

يدير 19 شركة للإخوان.. التحفظ على أموال ملياردير مصري يدير 19 شركة للإخوان.. التحفظ على أموال ملياردير مصري
صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم
فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق
الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط
صديقتها المقربة نشرت صورة صادمة.. وأصالة تعلق بمرارة صديقتها المقربة نشرت صورة صادمة.. وأصالة تعلق بمرارة
خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين

قبل أن تذهب

تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق
تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق

اكتشف المزيد