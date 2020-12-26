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شاهد أول فيديو للحظة انفجار الشاحنة في "ناشفيل" الأميركية

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شاهد أول فيديو للحظة انفجار الشاحنة في "ناشفيل" الأميركية

تسجيل صوتي صدر عن الشاحنة قبل انفجارها

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لندن- العربية.نت 

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عثرت السلطات الأميركية على بقايا رفات بشرية في المنطقة التي اهتز فيها وسط مدينة "ناشفيل" الأميركية بانفجار شاحنة أصاب 3 أشخاص بجروح صباح أمس الجمعة، في حادث وصفته الشرطة بأنه "عمل متعمد" ومتصل بشاحنة للسكن متنقلة، من دون أن يتم التأكد بعد فيما لو كانت أشلاء الرفات مرتبطة بالانفجار، وفقا لما نقلته شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، عن الشرطة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن قائد شرطة ناشفيل، جون دريك، أن عناصر من الشرطة سمعوا كغيرهم صوتا مسجلا يصدر عن الشاحنة قبل انفجارها، وهو الذي تعرض "العربية.نت" فيديو يتم سماعه فيه، ويحذر المارة قربها بأنها ستنفجر في غضون 15 دقيقة، فأسرعت الشرطة عندها الى إخلاء ما تيسر من المباني في المنطقة، وبعدها بفترة وجيزة انفجرت الشاحنة، ولولا ذلك التحذير المسجل لكان ضحايا الانفجار بالعشرات.

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