مساعدات الوباء..ترمب يتساءل "لم لا تعطون الناس أموالهم"

أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مرة جديدة خلال الساعات الماضية، مسألة المساعدات التي يتوجب منحها إلى المواطنين الأميركيين الذين تأثروا معيشياً واقتصادياً من جائحة كورونا.

Made many calls and had meetings at Trump International in Palm Beach, Florida. Why would politicians not want to give people $2000, rather than only $600? It wasn’t their fault, it was China. Give our people the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2020

وقال ترمب في تغريدة على حسابه على تويتر: "أجريت العديد من الاجتماعات واللقاءات.. لماذا يرفض بعض السياسيين منح الناس 2000 دولار بدل 600 فقط؟ فالوباء لم يكن ذنبهم بل ذنب الصين.. في إشارة إلى فيروس كورونا الذي ظهر بداية في مدينة ووهان الصينية. وختم قائلاً: "أعطوا الشعب أمواله!".

الإغاثة.. وفشل النواب

وكان مجلس النواب، فشل الخميس، في تمرير زيادة المدفوعات المباشرة للأميركيين تحت مستوى دخل معين إلى 2000 دولار - من مستوى 600 دولار الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا الأسبوع

أتى ذلك، بعد أن أقر الكونغرس سابقا مشروع قانون إغاثة تضمن ما يصل إلى 600 دولار لجميع الأميركيين تحت مستويات دخل معينة. وسيحصل الأشخاص العزاب الذين يكسبون ما يصل إلى 75 ألف دولار على الدفعة المباشرة الكاملة البالغة 600 دولار، فيما يحصل المتزوجون الذين يكسبون ما يصل إلى 150 ألف دولار على 1200 دولار.

يذكر أن ترمب كان قد شدد، الثلاثاء، على أنه لن يوقع على القانون إذا لم يعدل الكونغرس التشريع ويرفع شيكات التحفيز "المنخفضة للغاية" البالغة 600 دولار إلى 2000 دولار للعزاب أو 4 آلاف دولار للأزواج.