إطلاق نار في إلينوي الأميركية.. وسقوط قتلى وجرحى

أفادت الشرطة الأميركية، صباح الأحد، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي في صالة بولينغ في روكفورد بولاية إيلينوي الأميركية.

The latest from active shooter investigation near Don Carter Lanes. @rrstar pic.twitter.com/e2RWDs8gdv — Ken DeCoster (@DeCosterKen) December 27, 2020

وذكرت قناة "إن.بي.سي شيكاغو" التلفزيونية أن السلطات اعتقلت شخصاً على صلة بالحادث.

وأعلن رئيس شرطة روكفورد، خلال مؤتمر صحافي، اعتقال شخص قد يكون على علاقة بإطلاق النار، دون إبداء أي تفاصيل عنه، ولا عن الضحايا.

إلا أن الشرطة أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار من أسلحتهم.

وفور وقوع الحادث، قالت شرطة روكفورد على "تويتر": "إطلاق نار قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت. تجنبوا المنطقة".

يُذكر أن روكفورد تبعد حوالي 130 كيلومتراً من جنوب غربي شيكاغو.