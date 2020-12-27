أدلى ما يقرب من 2.1 مليون جورجي بأصواتهم من خلال التصويت الشخصي المبكر أو التصويت الغيابي في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا التي تجري في 5 يناير، وفقًا للبيانات التي قدمتها الولاية نهاية الأسبوع.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ربع عدد الناخبين المسجلين في الولاية البالغ عددهم 7.7 مليون شخص، ووفقًا لقياس موقع تتبع أصوات جورجيا على الويب، ويتخلف الإقبال في هذه المرحلة بنسبة 7% فقط عما حدث في الانتخابات الرئاسية 3 نوفمبر، أو حوالي 148000 صوت.

ومن بين 2.1 مليون صوت تم قبولها حتى الآن، تم الإدلاء بـ 1.3 مليون عن طريق التصويت الشخصي المبكر والذي بدأ في 14 ديسمبر، وتم الإدلاء بحوالي 722000 صوت عبر بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. وفي الانتخابات العامة، حطم الرقم القياسي خمسة ملايين صوت تم الإدلاء بها بشكل عام، وأربعة ملايين منها تم إجراؤها مبكرًا.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إقبال الناخبين مرة أخرى في جولات الإعادة لأنها ستحدد ميزان القوى في مجلس الشيوخ. وسوف يحتاج المرشحان الديمقراطيان، جون أوسوف والقس رافائيل وارنوك إلى فوز مزدوج على السيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر لكي يفقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.

وكانت الشخصيات الكبيرة من كلا الحزبين تتدفق على الولاية للقيام بحملات لمرشحيهم، مؤكدين للناخبين على المخاطر الكبيرة للانتخابات وحثوا الجورجيين على المشاركة في التصويت.

وحشد الرئيس دونالد ترمب حملة في الولاية في 5 ديسمبر، وأخبر حشدًا من الآلاف أن الانتخابات القادمة هي "أهم جولة إعادة للكونغرس على الأرجح في التاريخ الأميركي". وردد دونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب كلمات والدهما خلال مسيراتهما الخاصة في وقت لاحق من الشهر، وبالمثل، توقف نائب الرئيس مايك بنس عدة مرات في ولاية الخوخ لحث الجمهوريين على التصويت.

وظهر كل من الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخبة كامالا هاريس أيضًا في جورجيا هذا الشهر حيث قاما بحملات للمرشحين الديمقراطيين. وقال بايدن الذي انضم إليه العمدة الديمقراطي كيشا لانس بوتومز والناشطة ستايسي أبرامز، للحضور وهم يستمعون من سياراتهم: "أرسلوا لي هذين الرجلين وسنسيطر على مجلس الشيوخ وسنغير حياة الناس في جورجيا".

وهزم بايدن بفارق ضئيل ترمب في الولاية الحمراء التاريخية بحوالي 12000 صوت على الرغم من أن ترمب لا يزال لديه دعوى قضائية معلقة أمام محكمة مقاطعة فولتون العليا تزعم حدوث تزوير جماعي للناخبين في الانتخابات.

وكشفت صحيفة Atlanta Journal-Constitution، أن ما يقرب من 76000 ناخب جديد سجلوا في جورجيا بعد الموعد النهائي للانتخابات العامة في 5 أكتوبر ولكن قبل الموعد النهائي للجولة النهائية في 7 ديسمبر. وهم يمثلون الأفراد الذين انتقلوا للتو إلى الولاية أو بلغوا 18 عامًا - ولم يصوت أي منهم في الولاية من قبل وجميعهم الآن مدرجون في قوائم الناخبين ومؤهلون للتصويت في جولات الإعادة.

وسيستمر التصويت الشخصي المبكر حتى 30 ديسمبر، وستظل بعض مواقع الاقتراع المختارة مفتوحة حتى 31 ديسمبر. ويمكن للناخبين طلب الاقتراع الغيابي حتى 1 يناير، ولكن يجب إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد واستلامها بحلول الساعة 7:00 مساءً الموعد النهائي في 5 يناير.