كثّف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاداته للجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب عدم رغبتهم في دعم جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات، وضغط عليهم "للقتال" قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب، جو بايدن، اليمين الدستورية.

If a Democrat Presidential Candidate had an Election Rigged & Stolen, with proof of such acts at a level never seen before, the Democrat Senators would consider it an act of war, and fight to the death. Mitch & the Republicans do NOTHING, just want to let it pass. NO FIGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

ووجه ترمب اتهاماته إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، والجمهوريين الآخرين، مؤكداً أنهم لا يفعلون شيئًا بينما يتجه الكونغرس نحو التصويت في أوائل الشهر المقبل للتصديق على نتائج الهيئة الانتخابية.

وقال ترمب: "إذا كان المرشح الرئاسي الديمقراطي لديه انتخابات مزورة ومسروقة، مع وجود دليل على مثل هذه الأعمال على مستوى لم يسبق لها مثيل، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيعتبرون ذلك عملاً من أعمال الحرب ويقاتلون حتى الموت. ميتش والجمهوريون لا يفعلون شيئًا، فقط يريدون السماح لهذا الأمر بالمرور! لا قتال!".

Time for Republican Senators to step up and fight for the Presidency, like the Democrats would do if they had actually won. The proof is irrefutable! Massive late night mail-in ballot drops in swing states, stuffing the ballot boxes (on video), double voters, dead voters, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

ويمثل هذا التعليق أحدث انتقاد في محاولة ترمب للحصول على سيناتور جمهوري واحد على الأقل لدعم تحدي نتائج الهيئة الانتخابية، عندما يجتمع الكونغرس للمصادقة عليها في 6 يناير.

وحتى الآن، لم يقل أي جمهوري واحد في مجلس الشيوخ بشكل قاطع إنه سيدعم التحدي الذي يدفعه العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، على الرغم من أن عضو مجلس الشيوخ المنتخب تومي توبرفيل في ولاية ألاباما قد اقترح أنه قد يدعم التحدي.

ويأمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في تجنب معركة مريرة مع الطرف الآخر حول نتائج الهيئة الانتخابية، بينما يكثف ترمب حملته للضغط لإقناع توبرفيل بالانضمام إلى حلفائه في مجلس النواب.

وضغط الزعم الجمهوري مكونيل على زملائه للابتعاد عن معركة الهيئة الانتخابية، قائلاً إن القيام بذلك سيجبر على التصويت على التخلص من التحدي الذي من شأنه أن يقسم الحزب الجمهوري مع ترمب.

ويزعم ترمب وحلفاؤه في الكونغرس ووسائل الإعلام اليمينية أن التزوير والمخالفات الانتخابية الواسعة النطاق كلفته فترة ولاية ثانية. وأشرك الرئيس وزارة العدل في حملته قائلاً إن الوكالة يجب أن تخجل من نفسها لعدم دعمها لمزاعمه.

وقال ترمب مغردا: "لم تفعل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي شيئًا بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا، على الرغم من الأدلة الدامغة. يجب أن يخجلوا. التاريخ سوف يتذكر. لا تيأسوا أبدا. سوف نرى الجميع في العاصمة يوم 6 يناير".