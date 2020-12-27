نفذه انتحاري.. تفاصيل جديدة عن تفجير ناشفيل في أميركا

كشفت مصادر في أجهزة الأمن الأميركية عن أن فرق التحقيق تعتقد أن التفجير القوي، الذي هز مدينة ناشفيل الجمعة، نفذه انتحاري، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن.

إلى ذلك، ونقلت سي أن أن عن المصادر قولها مساء السبت، إن المعطيات الحالية لأجهزة الأمن تشير إلى أن منفذ التفجير قتل جراء الحادث.

ويشارك المئات من العناصر الاتحادية وضباط الشرطة المحلية في التحقيق بالانفجار، الذي وقع الجمعة، ودمر عدة سيارات وألحق أضرارا بأكثر من 40 شركة، وخلف آثارا من الدمار على مساحة واسعة.

أشلاء بشرية

كانت السلطات الأميركية، قد عثرت الجمعة، على أشلاء بشرية في موقع انفجار الشاحنة بمدينة ناشفيل، ما يرجح وقوع قتلى في الانفجار، بعد أن ذكر مسؤولون من مكافحة الحرائق أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

ونشرت الشرطة المحلية في مدينة ناشفيل الأميركية، صورة العربة التي انفجرت صباح الجمعة، أثناء عبورها أحد شوارع المدينة.

عمل متعمد

وفي مؤتمر صحافي قال عمدة ناشفيل جون كوبر إن القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، معلناً حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل لغاية يوم الأحد.

وفي نفس المؤتمر أوضح رئيس شرطة ناشفيل أننا بصدد بحث كل الفرضيات لمعرفة أسباب الانفجار، مؤكدا العثور على أشلاء في الموقع، وتابع: "نتحقق فيما إذا كانت أشلاء بشرية".

ووقع الانفجار في عربة تستخدم كمنزل متنقل يمكن استخدامه في التخييم، كانت متوقفة وسط مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي.