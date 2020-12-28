مع اقتراب موعد السادس من الشهر المقبل، وهو الموعد الذي سوف يصادق الكونغرس على نتائج الانتخابات وإعلان جو بايدن رئيسا منتخبا بشكل رسمي، يبحث النائب الجمهوري مو بروكس، وهو عضو جمهوري في مجلس الشيوخ، المشاركة في جهود محكوم عليها بالفشل، للإطاحة بنتائج الانتخابات في 6 يناير.

وتبرز المعركة كنقطة انقسام أميركي وانقسام آخر بين قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ والرئيس دونالد ترمب. وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل قد حذر تجمعه الحزبي بشكل خاص من الاعتراض، لأنه سيفرض تصويتًا رفيع المستوى لن يغير نتيجة الانتخابات، لكنه سوف يقسّم الحزب. وأيد ترمب علنًا هذه الجهود، والتقى بمجموعة من المحافظين الذين يدعمون جهوده.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" The Hill ليست هناك فرصة للجمهوريين الذين يدعمون ترمب لأن يكونوا قادرين على عرقلة النتائج عندما يقوم الكونغرس رسميًا بحساب أصوات الهيئة الانتخابية في 6 يناير.

ومن أجل أن يطعن الكونغرس في نتائج انتخابات الولاية، يجب أن تصوت الأغلبية في كلا المجلسين النواب والشيوخ لتأييد الاعتراض، وهو أمر لم يحدث أبدًا، بالإضافة إلى أن مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين.

لكن النائب بروكس يحتاج فقط إلى سيناتور واحد من الحزب الجمهوري ليقف إلى جانبه لفرض مناقشة والتصويت على أي اعتراض، وبمعنى آخر لإثارة الجدل. وإذا نجح فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يضطر فيها الكونغرس إلى مناقشة اعتراض منذ عام 1887 وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.

ومن المتوقع أن يكون عضو مجلس الشيوخ من هؤلاء الجمهوريون الخمسة في مجلس الشيوخ الذين يجب مراقبتهم في معركة الهيئة الانتخابية.

السيناتور تومي توبرفيل عن ولاية ألاباما

الأول هو السيناتور المنتخب عن ولاية ألاباما تومي توبرفيل، الذي أيده ترمب حيث لن ينضم إلى مجلس الشيوخ حتى 3 يناير، لكنه يسبب بالفعل صداعا للقيادة في الحزب. ويُنظر إلى توبرفيل - الذي تحالف بشكل وثيق مع ترمب وهزم المدعي العام السابق جيف سيشنز في الانتخابات التمهيدية ثم أطاح بالسيناتور الديمقراطي دوغ جونز - على أنه السيناتور الجمهوري الذي من المرجح أن ينضم إلى جهود النائب بروكس.

واقترح السيناتور في مقطع فيديو، نشرته على الإنترنت الناشطة التقدمية لورين وندسور، أنه سيدعم تحدي النتائج، قائلاً: "سيتعين علينا القيام بذلك في مجلس الشيوخ". وقال مدير حملته أيضًا إنه "جاد جدًا" ويفكر في الاعتراض على نتائج الهيئة الانتخابية الشهر المقبل.

السيناتور كيلي لوفلر عن ولاية جورجيا

وتخضع لوفلر التي تم تعيينها في مجلس الشيوخ في عام 2020 لتدقيق شديد باعتبارها معارضة محتملة، حيث تتمسك بشدة بترمب في طريقها إلى انتخابات الإعادة في جورجيا في 5 يناير. لوفلر التي لا تتحدث مع المراسلين في مبنى الكابيتول، لم تعترف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ورفضت الإفصاح عما إذا كانت ستعارض نتائج الهيئة الانتخابية في 6 يناير.

وردا على سؤال حول التحدي قالت: "هناك الكثير مما يمكن القيام به هنا في جورجيا".

السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكي

وحاليا تتم مراقبة بول عن كثب كحليف محتمل لبروكس وزملائه في مجلس النواب. السيناتور الجمهوري ذو الميول التحررية هو أحد أقرب حلفاء ترمب في مجلس الشيوخ، وعلى عكس العديد من زملائه في الحزب الجمهوري، فقد كان على استعداد لترديد مزاعم الرئيس بشأن تزوير الانتخابات حتى بعد أن رفضتها المحكمة بسبب نقص الأدلة.

وقال بول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ هذا الشهر مع كريستوفر كريبس، رئيس الأمن السيبراني السابق للرئيس: "لقد حدث احتيال وتمت سرقة الانتخابات من نواحٍ كثيرة، والطريقة الوحيدة التي سيتم إصلاحها بها هي في المستقبل تعزيز القوانين".

يُعرف بول بكونه شوكة في وجه قادة الحزب، ولم يكن ضمن المؤتمر الحزبي، حيث حذر مكونيل الجمهوريين من الاعتراض على النتيجة الشهر المقبل.

السيناتور جوش هاولي عن ولاية ميزوري

ويواجه هاولي اعتبارات متعددة، حيث ربط نفسه عن كثب بترمب وتحالف معه في معركة حول إعادة تسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء الكونفدرالية، لكنه يُنظر إليه أيضًا على أنه مرشح رئاسي محتمل لعام 2024 بعد أن صعد سلم الحزب إلى مجلس الشيوخ في 2019. كان هاولي يحاول بناء علامته التجارية الخاصة كشعبوي محافظ، لكنه قد يحتاج أيضًا إلى التمسك عن كثب بالرئيس لدعم عرضه الخاص لعام 2024.

هاولي ليس الوافد الوحيد في هذه الفئة. السيناتور توم كوتون، الذي يعتبر أيضًا مقربًا من ترمب، لم يقل أيضًا ما إذا كان سيطعن في النتائج في 6 يناير. ولم ترد المتحدثة باسمه على سؤال حول هذه القضية.

السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس

ورفض كروز - مثل هاولي وكوتون، المنافس المحتمل في انتخابات 2024 - استبعاد الطعن في نتائج الانتخابات في 6 يناير. وكان كروز الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في البيت الأبيض لعام 2020، على علاقة سيئة مع ترمب خلال انتخابات عام 2016، بما في ذلك رفض تأييد ترمب على الرغم من حديثه في مؤتمر الحزب الجمهوري، لكن كروز ألقى دعمه وراء المعارك الانتخابية التي خاضها ترمب.

وأطلع بروكس اللجنة التوجيهية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ والتي يعتبر كروز عضوًا فيها، على خطته بينما كان يحاول كسب مؤيدين مهمين.

وقال كروز يوم الاثنين عندما سُئل عما إذا كان سيطعن في النتائج الشهر المقبل "لا تزال هناك عدة دعاوى معلقة. نحن بحاجة إلى السماح بتنفيذ وسير العملية القانونية".