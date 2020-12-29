قال الرئيس الأميركي المنتخب جو إن الهجوم الإلكتروني يشكل تحديا للأمن القومي.

وفي كلمة مباشرة له، تابع بايدن قائلا: "سنتجاوز الصعاب التي واجهتها الولايات المتحدة، وسنعمل على استعادة مصداقية البلاد في العالم".

وتابع قائلا: "نحتاج لرؤية واضحة للميزانية المتعلقة بوزارة الدفاع"، وقال : "(الرئيس دونالد) ترمب تسبب بكارثة على حدود أميركا الجنوبية.

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، دعا بايدن الى التعاون مع كل الشركاء في العالم لمواجهة الوباء، كما دعا الى "العمل على توزيع لقاحات كورونا بصورة عادلة".