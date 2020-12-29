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خطوة طال انتظارها.. الدرون فوق الناس بأميركا

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خطوة طال انتظارها.. الدرون فوق الناس بأميركا

يحتدم السباق بين الشركات لبناء أساطيل من الطائرات المسيرة لتسريع عمليات توصيل الطلبيات

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية اليوم الاثنين إنها ستصدر قواعد طال انتظارها تسمح للطائرات المسيرة الصغيرة بالتحليق فوق الناس وخلال الليل، وذلك في خطوة مهمة نحو استخدام تلك الطائرات تجاريا لتسليم الطلبيات على نطاق واسع.

وتشترط إدارة الطيران أيضا تعريف معظم الطائرات المسيرة عن بعد وذلك للتعامل مع المخاوف الأمنية.

وقال ستيف ديكسون مدير الإدارة في بيان "تتيح القواعد الجديدة المجال أمام دمج مستقبلي للطائرات المسيرة في مجالنا الجوي من خلال معالجة المخاوف التي تتعلق بالأمن والسلامة... وتقربنا (تلك القواعد) من اليوم الذي سنعتاد فيه مشاهدة عمليات تعتمد على الطائرات المسيرة، مثل تسليم الطرود".

ويحتدم السباق بين الشركات لبناء أساطيل من الطائرات المسيرة لتسريع عمليات توصيل الطلبيات.

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