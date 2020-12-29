صحيفة مفضلة لترمب تدير له ظهرها.. بافتتاحية من العيار الثقيل

أبرز موقعAxios الأميركي افتتاحية نارية لإصدار Page Six التابع لصحيفة "نيويورك بوست"، بعنوان "السيد الرئيس.. توقف عن الجنون".

تعد "نيويورك بوست" هي الصحيفة المفضلة للرئيس دونالد ترمب، بل إنه كان يسهم شخصيًا في باب "أسرار المشاهير" Page Six وهو الإصدار، الذي يصدر عن المؤسسة المالكة لصحيفة "نيويورك بوست"، عندما كان يعيش في مانهاتن.

وبعد انتقال الرئيس ترمب إلى العاصمة الأميركية، أصبح روبرت مردوخ، الرئيس المشارك لـFox Corp والرئيس التنفيذي لشركة News Corp، والتي تضم إصداراتها صحيفة "نيويورك بوست"، أحد المقربين منه شخصيًا.

وأشار موقع Axios إلى أن مردوخ قبل الانتخابات كان يشعر بالسخط تجاه ترمب، والآن تحول إلى الهجوم المعلن أو لما يشبه مجازًا "حالة الطلاق".

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، التي دعمت وأيدت ترمب خلال حملته الانتخابية الأخيرة، في افتتاحيتها أن ترمب "يشجع على انقلاب غير ديمقراطي" من خلال إصراره على التغريد وبذل الجهود لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي خسرها.

ووجهت الافتتاحية الحديث إلى الرئيس ترمب: "كان لك كل الحق في [طلب] التحقيق في الانتخابات. ولكن لنكن واضحين: لم تصل هذه الجهود إلى شئ".

وجاء في الافتتاحية: "نحن نتفهم، سيادة الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت. لكن الاستمرار في هذا الطريق مدمر. نحن نقدم هذا [النصح] كصحيفة أيدتك ودعمتك: إذا كنت ترغب في ترسيخ نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية، فيجب عليك توجيه غضبك إلى شيء أكثر إنتاجية".

وحذرت الافتتاحية الرئيس ترمب من المضي قدمًا فيما وصفته "المهزلة المظلمة" قائلة: إذا كنت تصر على قضاء أيامك الأخيرة في المنصب وتهدد بإحراق كل شيء، فسوف تتذكر هذه الطريقة، ليس كثوري، ولكن كفوضوي يحكم مباراة.