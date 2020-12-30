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بايدن: على الكونغرس توفير التمويل لمواجهة كورونا

الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)

بايدن: على الكونغرس توفير التمويل لمواجهة كورونا

الرئيس الأميركي المنتخب: طلبت توفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه طلب توفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأميركية.

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وشدد في كلمة له، على أهمية الالتزام بالإجراءات في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه على الكونغرس توفير التمويل اللازم لمواجهة الجائحة.

خطة تحفيز للاقتصاد

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان وقع مساء الأحد الماضي، بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19.

كورونا في أميركا
كورونا في أميركا

ووقع ترمب أيضا قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي، حسب بيان للبيت الأبيض.

جاء ذلك بعدما حذّر بايدن من "عواقب وخيمة" إذا استمر الرئيس ترمب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات كورونا.

وألقى ترمب بظلال الشك على حزمة مساعدات طال انتظارها، فيما يخشى ملايين الأميركيين خسارة تقديمات ومواجهة الطرد من منازلهم المستأجرة. وطلب من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.

يذكر أن هذه الحزمة أطلقت لمساعدة الشركات والأشخاص الذين يكافحون ليتمكنوا من الاستمرار في ظل تداعيات الأزمة الوبائية.

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