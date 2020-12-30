ترمب يتفوق على أوباما.. ويتربع على عرش الرجل الأكثر إعجاباً

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسيرة الرئيس السابق باراك أوباما التي استمرت 12 عامًا باعتباره الرجل الأكثر إثارة للإعجاب في أميركا، متفوقًا على سلفه في استطلاع غالوب السنوي المهم الذي صدر أمس الثلاثاء.

ووصف 18% من المشاركين في الاستطلاع ترمب بأنه الرجل الأكثر إثارة للإعجاب لديهم، مقارنة بـ 15% ذكروا أوباما، و6% قالوا الرئيس المنتخب جو بايدن، و3% اختاروا أنتوني فاوتشي، بينما اختار 2% البابا فرنسيس.

رئيس تيسلا ضمن المراكز العشرة

ومن بين المراكز العشرة الأولى كان هناك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، والسيناتور بيرني ساندرز، ومؤسس Microsoft بيل غيتس، ونجم فريق ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس، والدالاي لاما، وجميعهم حصلوا على 1%.

هذا وتم اختيار الرئيس الأميركي الحالي كأكثر الرجال إثارة للإعجاب في استطلاعات الرأي، وكان ترمب قد احتل المركز الثاني بعد أوباما في عامي 2017 و2018.

وبعد ظهور نتائج تصنيفات 2020 وصل ترمب إلى المرة العاشرة التي يكون فيها بين الشخصيات العشر على القائمة. وقبل دخوله المجال السياسي كان قد دخل القائمة في 1988 و1989 و1990 و2011.

بايدن لثاني مرة

وظهر بايدن للمرة الثانية فقط في المراكز العشرة الأولى بعد أن وضع القائمة في عام 2018.

ومن بين الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع، وصف 48% من المشاركين ترمب بأنه أكثر الرجال إثارة للإعجاب.

ولم تحصل أي شخصية عامة أخرى على أكثر من 2% من الدعم الجمهوري، وفقًا لمؤسسة غالوب.

ومن بين المستقلين حصل كل من أوباما وترمب على دعم بنسبة 11%. وكان الدكتور فاوتشي هو اختيار 5% من الديمقراطيين، و1% فقط من الجمهوريين.

الرقم القياسي لهذه الشخصية!

وصاحب الرقم القياسي في الظهور في المراكز العشرة الأولى في الاستطلاع الراحل القس بيلي جراهام، الذي دخل القائمة 61 مرة قبل وفاته عام 2018.

كما أن الرئيس السابق كارتر قد ظهر على القائمة 29 مرة، وهو الشخص الحي الأكثر تمثيلاً.

ولم يقدم 21% من المستجيبين أي رد، بينما وصف 11% صديقًا أو قريبًا بأنه الأكثر إعجابًا بهم.