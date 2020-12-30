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وفاة أول مشرع أميركي بكورونا.. انتخب حديثا عن لويزيانا

لوك لاتلو
لوك لاتلو مع عائلته

وفاة أول مشرع أميركي بكورونا.. انتخب حديثا عن لويزيانا

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دبي - العربية.نت

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قبل أيام من أدائه اليمن الدستورية، توفي النائب الجمهوري المنتخب حديثا عن لويزيانا لوك لاتلو، عن عمر 41 عاما.

وفارق النائب الجمهوري الحياة ليل أمس الثلاثاء جراء مضاعفات ناتجة عن إصابته بكوفيد 19، في مستشفى Ochsner-LSU Health Shreveport .

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وأكد المتحدث باسم ليتلو، أندرو باوتش وفاة عضو الكونغرس المنتخب، موضحاً في بيان أن أسرته تقدر كافة الدعم الذي تلقته على مدى الأيام الماضية إلا أنها تطلب بعض الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب والحادث الأليم غير المتوقع".

إلى ذلك، أضاف أن العائلة ستعلن لاحقا عن ترتيبات الجنازة.

لوك لاتلو
لوك لاتلو

يشار إلى أن عضو الكونغرس الجديد، الذي انتخب في جولة الإعادة في ديسمبر وكان من المقرر أن يتولى منصبه في يناير، نقل إلى مستشفى مونرو في 19 ديسمبر بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس، إلا أن وضعه ساء لاحقا، فنُقل إلى شريفبورت حيث أدخل إلى العناية المركزة، قبل أن يفارق الحياة ليل أمس، ليصبح بذلك أو نائب أميركي يرديه الفيروس المستجد.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 245,500 إصابة جديدة و3,223 وفاة، الثلاثاء، وفق جامعة جونز هوبكنز.

وبالإجمال بلغت الحصيلة منذ بدء انتشار الوباء 19,5 مليون إصابة، وأكثر من 337,000 وفاة، ما يجعل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم جراء كوفيد-19.

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