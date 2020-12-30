3 خبراء جدد انضموا لفريقه.. بايدن يدعو ترمب لأخذ اللقاح

بالتزامن مع تحذيره من أن تطعيم أغلب الأميركيين بلقاح كوفيد-19 قد يستغرق سنوات بمعدلات التوزيع الحالية، لا سيما أن مليوني فرد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحين اللذين اعتمدتهما السلطات المعنية فقط، أي أقل بكثير من العدد الذي وعد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بتطعيمه قبل نهاية العام، دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ترمب إلى أخذ اللقاح، لتشجيع العديد من الأميركيين على ذلك.

إلى ذلك، أقدم الرئيس الديمقراطي على توسيع فريق الاستجابة للوباء، مستعينًا بثلاثة مسؤولين كبار لتنسيق اللقاح والفحص واستراتيجية سلاسل التوريد.

ومن المقرر أن يلعب هؤلاء المسؤولون دورًا رئيسيًا في استجابة بايدن للوباء المتفاقم، بحسب ما أفاد موقع POLITICO الأميركي اليوم الأربعاء.

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وفي التفاصيل، اختار بايدن بشارة شقير، وهو مدير تنفيذي في Kaiser Permanente، ليكون منسقًا للقاح Covid-19 في البلاد. ويعرف شقير بأنه طبيب الأسرة الذي شغل سابقًا منصب مفوض الصحة العامة في شيكاغو، وتخصص في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بصفته مسؤول الصحة الرئيسي في Kaiser Permanente، أكبر نظام متكامل لتقديم الرعاية الصحية في البلاد.





كما اختار الرئيس المنتخب كارول جونسون مفوضة قسم الخدمات البشرية في نيوجيرسي، ومستشارة صحية رفيعة سابقة في البيت الأبيض في إدارة أوباما وبايدن، كمنسق جديد لاختبار Covid-19 في البلاد. وسوف تركز كارول جونسون، التي عملت على استراتيجيات لمكافحة وباء إيبولا وزيكا كعضو في الفريق الصحي التابع لمجلس السياسة المحلية للبيت الأبيض، على توسيع الاختبارات في المدارس ودور رعاية المسنين وغيرها من الأماكن، وللسكان المعرضين لمخاطر عالية.



بالإضافة إلى ذلك، عين بايدن تيم مانينغ، الذي شغل منصب نائب مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ طوال السنوات الثماني لإدارة أوباما وبايدن، منسقًا جديدًا لإمدادات فيروس Covid-19 في البلاد.

ويعمل مانينغ حاليًا كمستشار لمركز الكوارث في المحيط الهادئ الذي تشرف عليه جامعة هاواي، وهو عضو هيئة تدريس في جامعة جورج تاون.

ويعلق بايدن أمله على فريقه الصحي لمواجهة الجائحة في البلاد، معتبراً أن المسؤولين الثلاثة ستكون أوليتهم القصوى احتواء أزمة كورونا.