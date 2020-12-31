  • مباشر
اللغة

تعهد جمهوري بالطعن في نتائج الانتخابات.. خطوة لا تغير النتيجة

بايدن ترمب خاص العربية نت
تعبيرية
الانتخابات الأميركية

تعهد جمهوري بالطعن في نتائج الانتخابات.. خطوة لا تغير النتيجة

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

تعهد المزيد من المشرعين الجمهوريين بالطعن في نتائج الهيئة الانتخابية عندما يجتمع الكونغرس الأسبوع المقبل لفرز الأصوات وتأكيد نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأضاف السيناتور جوش هاولي يوم الأربعاء زخمًا إلى المحاولة طويلة الأمد لإلغاء الانتخابات عندما أعلن أنه سيعترض على فرز الكونغرس للأصوات الانتخابية في 6 يناير، مما يجعله أول سيناتور جمهوري يعلن هذا القرار وهو جهد أطلقه المحافظون في مجلس النواب.

سيناتور جوش هاولي
سيناتور جوش هاولي

وسيضمن اعتراض هاولي، إلى جانب نائب واحد على الأقل في مجلس النواب، إجراء مناقشة والتصويت في مجلسي النواب الذي يقوده الديمقراطيون والشيوخ على النتيجة.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" The Hill ليست هناك فرصة للجمهوريين الذين يدعمون الرئيس دونالد ترمب لأن يكونوا قادرين على عرقلة النتائج عندما يقوم الكونغرس رسميًا بحساب أصوات الهيئة الانتخابية في 6 يناير.

ومن أجل أن يطعن الكونغرس في نتائج انتخابات الولاية يجب أن تصوت الأغلبية في كلا المجلسين النواب والشيوخ لتأييد الاعتراض، وهو أمر لم يحدث أبدًا، بالإضافة إلى أن مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين.

ترمب يقطع إجازته ويعود سريعاً لواشنطن.. لهذا السبب! أميركا الانتخابات الأميركية ترمب يقطع إجازته ويعود سريعاً لواشنطن.. لهذا السبب!

وقال النائب الجمهوري مو بروكس "من الواضح أن الزخم يتزايد لدعم الاعتراضات على تقديم الولايات لأصوات الهيئة الانتخابية بسبب أنظمتها الانتخابية المعيبة والتي جعلتها غير جديرة بالثقة".

وأضاف: "نحن الآن في مجلس النواب يصل عدد أعضاء الكونغرس إلى العشرات ممن هم على استعداد للاعتراض أو المشاركة في رعاية الاعتراضات على نتائج الولايات المختلفة".

ووفقًا لمصادر مطلعة على الجهود، فإن مشاركة هاولي دفعت عددًا من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب إلى تقديم دعمهم للطعن في النتائج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

7 نصائح تساعدك في التغلب على 7 نصائح تساعدك في التغلب على "صداع الجوع"
كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.. 3 انفجارات تهز مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.. 3 انفجارات تهز مطار عدن
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد