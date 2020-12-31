أعلن فريق الرئيس المنتخب، يوم الأربعاء، أن جو بايدن سيرشح كاثلين هيكس من البنتاغون لتكون المسؤولة رقم 2 في الوزارة، حيث ستكون هيكس أول امرأة تشغل منصب نائب وزير الدفاع.

كما أعلن الفريق الانتقالي أن كولن كال، أحد مساعدي بايدن منذ فترة طويلة، سيتم ترشيحه لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، والذي يُنظر إليها على أنها ثالث أقوى وظيفة مدنية في البنتاغون.

وقال بايدن في بيان "سيساعد هؤلاء القادة المدنيون المحترمون والمنجزون في وزارة الدفاع في حماية أرواح ومصالح الشعب الأميركي، وضمان الوفاء بالتزاماتنا المقدسة لتجهيز وحماية أولئك الذين يخدمون بلادنا ورعايتهم وعائلاتهم أثناء الخدمة وبعدها".

وأضاف: "تتمتع الدكتورة كاث هيكس والدكتور كولين كال بالخبرة الواسعة في الأزمات اللازمة للمساعدة في معالجة سلسلة التحديات التي نواجهها اليوم وكل تلك التي قد نواجهها غدًا".

وسيقوم هيكس وكال بملء فريق البنتاغون المتوقع أن يقوده مرشح بايدن لوزير الدفاع، الجنرال المتقاعد لويد أوستن.

وأكد مسؤول انتقالي لصحيفة "ذا هيل" The Hill أن كيلي ماجسامين، المسؤولة السابقة في الدفاع والتي تعمل الآن في مركز التقدم الأميركي، سيتم تعيينها أيضًا كرئيسة لموظفي البنتاغون.

وأثار اختيار بايدن لجنرال متقاعد مؤخرًا ليكون وزيرًا للدفاع مخاوف بشأن تآكل قاعدة السيطرة المدنية على الجيش. وسيحتاج أوستن إلى الكونغرس للموافقة على تنازل لتجاوز قانون يتطلب أن يكون وزراء الدفاع خارج الزي الرسمي لمدة سبع سنوات على الأقل.

ويبدو أن التعيينات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء تهدف إلى تهدئة بعض هذه المخاوف، مما يشير إلى أن أوستن سيكون محاطا بقيادة مدنية قوية مع سنوات من الخبرة في البنتاغون.

وقال أوستن في بيان "الدكتورة كاثلين هيكس والدكتور كولين كال موظفان حكوميان خبيران، وقد أمضيا حياتهما المهنية المتميزة في تعزيز سلامة وأمن أمتنا. إنهم يشاركونني إيماني القوي بأننا بحاجة إلى أصوات مدنية قوية تعمل جنبًا إلى جنب مع القادة العسكريين في وزارة الدفاع لضمان أننا دائمًا مسؤولون أمام الشعب الأميركي".

ووصف المسؤول الانتقالي هيكس وكال بأنهما مستشاران موثوق بهما لبايدن ويعرفان خصوصيات وعموميات البنتاغون.