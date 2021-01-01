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السيناتور غراهام يحذر ايران من رد ساحق.. ووزير الدفاع: نراقبكم

ليندسي غراهام

السيناتور غراهام يحذر ايران من رد ساحق.. ووزير الدفاع: نراقبكم

الولايات المتحدة شهدت مؤشرات متزايدة على أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

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واشنطن - بندر الدوشي

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حذر السيناتور الجمهوري ورئيس اللجنة القضائية ليندسي غراهام النظام الإيراني من الحسابات الخاطئة، وتوعد برد غاشم وساحق على أي استفزازات إيرانية.

وقال عبر حسابه تويتر "للإيرانيين يجب ألا تعتقدوا للحظة أن السياسة الداخلية الأميركية صرفتنا عن مراقبة كل تحركاتكم"، وتابع "إذا لزم الأمر سوف نرد على إستفزازتكم بقوة ساحقة لا تخطئوا في تقديراتكم".

من جهته قال القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميللر لشبكة "NBC News" في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس بأنهم يواصلون مراقبة إيران عن كثب. وتابع "بينما آمل أن ندخل عام 2021 بسلام وبدون صراع، فإن الوزارة على استعداد للدفاع عن الشعب الأميركي ومصالحه".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال مسؤول أميركي لشبكة "NBC News" إن الولايات المتحدة شهدت مؤشرات متزايدة على أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

واعترف المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، بأن قراءة نوايا إيران كانت "صعبة وغير متوقعة في بعض الأحيان"، لكن المسؤول قال إن المؤشرات نأخذها على محمل الجد.

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