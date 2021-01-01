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مجلس الشيوخ يتخطى عقبة لتجاوز فيتو ترمب على موازنة الدفاع

مجلس الشيوخ
ترمب

مجلس الشيوخ يتخطى عقبة لتجاوز فيتو ترمب على موازنة الدفاع

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دبي - العربية.نت

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تخطى مجلس الشيوخ الأميركي العقبة الأولى لتجاوز فيتو الرئيس دونالد ترمب على موازنة الدفاع.

وكان مجلس النواب الأميركي، صادق بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، على الرغم من معارضة ترمب، والذي من شأنه أن يتطلب سحب الأسماء الكونفدرالية من القواعد العسكرية الأميركية، وفرض عقوبات على تركيا وتأخير الانسحاب الأميركي من ألمانيا وأفغانستان.

وصوت 335 نائبا لصالح المشروع مقابل 78 صوتا ضده، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس ترمب في حال قرر استخدامه.

وكان ترمب قد هدد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

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