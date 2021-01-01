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أميركا.. اعتقال صيدلاني تسبب بتلف 500 جرعة مضادة لكورونا

لقاح موديرنا
لقاح كورونا

أميركا.. اعتقال صيدلاني تسبب بتلف 500 جرعة مضادة لكورونا

الصيدلاني تسبب في أضرارٍ جنائية للممتلكات، وهو مسجون حاليا دون أن توجه له اتهامات رسمية

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دبي - العربية.نت

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اعتقلت السلطات الأميركية صيدلانيا في إحدى ضواحي "ميلووكي" Milwaukee بولاية "ويسكونسن" Wisconsin شمالَ البلاد يشتبه في تعمده تخريب مئاتِ الجرعات من لقاح فيروس كورونا.

وحسب التقارير فإن الصيدلاني أخرج سبعا وخمسين قارورة من لقاح موديرنا من الثلاجة وتركها خارجها طوال الليل متعمدا، ما تسبب بفساد خمِسمئةِ جرعة من اللقاح.

كما أكدت التقارير أن الأشخاص الذين تلقوا هذه اللقاحات كانت جرعاتهم غيرَ فعالة، وعلى هذا فإن الصيدلاني تسبب في أضرارٍ جنائية للممتلكات، وهو مسجون حاليا دون أن توجه له اتهامات رسمية.

وكانت الولايات المتحدة، منحت ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة موديرنا المضاد لكوفيد-19، على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء.

ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر 2020، ثم 80 مليوناً إضافية في الربع الأول من 2021، و100 مليون أخرى في الربع الثاني.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما لوقف تفشّي الفيروس فيها. وتعني هذه النسبة أن 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضد الفيروس.

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