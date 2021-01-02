قال السيناتور الأميركي تيد كروز السبت إنه سيكون ضمن كتلة من نحو 12 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ تعترض على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما يتم استعراض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الكونغرس بعد أيام، في خطوة رمزية إلى حد كبير ليس لديها فرصة تذكر لمنع بايدن من تولي منصبه.

وقال كروز والأعضاء الآخرون في مجلس الشيوخ في بيان إنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي تحدث الرئيس دونالد ترمب، دون أدلة، عن تزوير الانتخابات فيها

وإنهم سيدعون إلى إنشاء لجنة على نحو عاجل للتحقيق في مزاعم التزوير.

وانضم إلى كروز في البيان مجموعة ستؤدي اليمين غدا الأحد كأعضاء جدد في مجلس الشيوخ.

وكانت وسائل إعلام قالت، إن أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين سيصوتون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

يأتي ذلك فيما قال نائبان من الحزب الجمهوري لشبكة CNN إن ما لا يقل عن 140 من الجمهوريين في مجلس النواب سيصوتون ضد فرز الأصوات الانتخابية في 6 كانون الثاني الجاري؛ حيث من المفترض أن يصادق الكونغرس على فوز جو بايدن.

ويتعين على كل من عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ تقديم اعتراض عندما يقوم الكونغرس بفرز الأصوات. قال السناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري يوم الأربعاء إنه سيعترض، الأمر الذي سيجبر المشرعين في كل من مجلسي النواب والشيوخ على التصويت على ما إذا كانوا سيقبلون نتائج فوز بايدن. لا يزال بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين - بما في ذلك الأعضاء الجدد - الانضمام إلى هذا الجهد، الذي حث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوريين بشكل خاص على عدم القيام به.

كان ترمب يضغط على الكونغرس لمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات حيث تم رفض محاولات حملته لإلغاء الانتخابات من خلال المحاكم.

وتحدث السناتور بن ساسي عن نبراسكا ضد هذه الاستراتيجية – وعن تواطؤ بعض زملائه في الحزب الجمهوري - في منشور على فيسبوك ليلة الأربعاء، وحث الجمهوريين على "رفض" محاولة الاعتراض على عملية التصديق.

وكتب يقول "الرئيس وحلفاؤه يلعبون بالنار، لقد طالبوا - المحاكم أولاً، ثم الهيئات التشريعية للولايات، والآن الكونغرس - بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية. لقد استدعوا القضاة دون جدوى ويدعون الآن أصحاب المناصب الفيدرالية لإبطال الملايين والملايين من الأصوات. إذا قدمت ادعاءات كبيرة، فمن الأفضل أن يكون لديك الدليل. لكن الرئيس لا يفعل ولا أعضاء الكونغرس المخربين المؤسسين الذين سيعترضون على تصويت الهيئة الانتخابية".

الأصوات الانتخابية

من بين أكثر من عشرة أعضاء من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين صرحوا علنًا أنهم سيصوتون ضد فرز الأصوات الانتخابية الأسبوع المقبل، هناك نواب. مو بروكس من ألاباما، الذي يقود الجهود، وجودي هايس من جورجيا، وجيف فان درو من نيوجيرسي جو ويلسون من ساوث كارولينا.

ومن بين تلك المجموعة ثمانية نواب جمهوريون من ولاية بنسلفانيا، أعلنوا عن نواياهم في بيان مشترك في وقت سابق الخميس.

كما قال العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الجدد إنهم سيعترضون على عملية التصديق، بما في ذلك النائبات المنتخبات مارجوري تايلور جرين من جورجيا، وماديسون كاوثورن من ولاية كارولينا الشمالية، ولورين بويبرت من كولورادو، وديانا هارشبارغر من تينيسي.