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ترمب يدعو للمشاركة بتظاهرة في 6 يناير ضد نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب يدعو للمشاركة بتظاهرة في 6 يناير ضد نتائج الانتخابات

يشكك ترمب، في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وأسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

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دبي - العربية.نت

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن، صباح 6 يناير ضد نتائج الانتخابات.

وستتزامن الاحتجاجات مع اجتماع الكونغرس الأميركي، لإقرار فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب في تغريدته "سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقا." واختتم تغريدته بعبارة "أوقفوا السرقة" التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

ويشكك ترمب، في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وأسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وفاز بايدن بـ 306 مقعدا في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا.

ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير الحالي.

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