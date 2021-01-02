قبل يومين من الانتخابات الحاسمة 3 ملايين صوتوا مبكراً في جورجيا 

صوّت أكثر من 3 ملايين جورجي فعلياً في انتخابات الإعادة التي سوف تقام في 5 يناير، وهو رقم حطم الرقم القياسي السابق للإقبال على انتخابات الإعادة على مستوى الولاية في ولاية الخوخ، وهو مثال على أهمية جولة الإعادة المزدوجة في مجلس الشيوخ الأميركي التي ستحدد الحزب الذي يسيطر على مجلس الشيوخ.

ووفقًا لـ Georgia Votes ، التي تحلل البيانات من مكتب مسؤول الانتخابات في الولاية، أدلى 3،001،017 ناخباً بأصواتهم في انتخابات الإعادة، ومن بين هذه الأصوات هناك 928.069 غائبًا صوتوا عن طريق البريد و2.072.948 من التصويت الشخصي المبكر.

وتم جمع وإنفاق مئات الملايين من الدولارات من قبل المرشحين والأحزاب السياسية والجماعات الخارجية لدعم التناقضات بين السيناتور الجمهوري، ديفيد بيرديو وجون أوسوف، والسيناتور الجمهوري كيلي لوفلر والقس رافائيل وارنوك على المسرح الوطني.

وسافر كبار الوكلاء والنشطاء لكلا الحزبين إلى جورجيا لإجراء حملة انتخابية للمرشحين، وسيعودون مرة أخرى في هذه المرحلة النهائية. وسيتصدر الرئيس دونالد ترمب حشداً في دالتون مساء الاثنين، كما أن نائب الرئيس، مايك بنس، سيكون في جورجيا بعد ظهر ذلك اليوم؛ وستقوم نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، والرئيس المنتخب، جو بايدن، بحملة مع المرشحين الديمقراطيين يوم الأحد في سافانا والاثنين في أتلانتا، على التوالي.

لكن الجمهوريين محبطون حيث أعلنت حملة بيرديو أن السيناتور سيخضع للحجر الصحي، بعد اتصال وثيق مع أحد أعضاء حملته الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وقام بيرديو بالمرور برقم 100 زيارة في الجولة الثانية لحملة "Win Georgia ، Save America". وكان يخطط للقيام بـ 25 زيارة إضافية في الولاية خلال يوم الانتخابات، وفقًا لبيان صحافي من حملته.

من جهتها قالت السيناتور لوفلر في حشد من المؤيدين في حفلة موسيقية ليلة رأس السنة الجديدة في غينزفيل "أريدك أن تتصل بخمسة من الأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل والأعداء - أيا كان. خمس مكالمات أو رسائل نصية اليوم حول التصويت هذا صحيح. خمس مكالمات لإبعاد الليبراليين"!

ويعتبر الإقبال كثيفا لكنه أقل مقارنة بهذه المرحلة في الانتخابات العامة ، عندما صوت ما يقرب من 3.65 مليون جورجي بالفعل ، لكنها أعلى من أي وقت مضى في انتخابات الإعادة، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 2.137 مليون في عام 2008.

ولا يزال أمام الناخبين أيام لإعادة بطاقات اقتراعهم الغيابية ويوم كامل للتصويت الشخصي وهو يوم الاقتراع الذي سيكون الثلاثاء، حيث ستكون دوائر الاقتراع يوم الانتخابات مفتوحة عبر 159 مقاطعة بالولاية.

ويعتبر مفتاح الفوز في انتخابات الإعادة هو إعادة مؤيدي المرشحين الذين صوتوا في نوفمبر إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى. وتاريخيًا في جورجيا، كان أداء الديمقراطيين أسوأ من أداء الجمهوريين ولم يفز الديمقراطيون مطلقًا في جولة الإعادة على مستوى الولاية في جورجيا، حتى عندما حصل مرشحهم على عدد أكبر من الأصوات في الانتخابات العامة.

لكن يمكن تحديد الفائز في هذه الجولة من قبل الناخبين الذين لم يشاركوا حتى في انتخابات نوفمبر. ووفقًا لـ Georgia Votes ، فإن 115389 ناخبًا أدلوا بأصواتهم مبكراً في جولة الإعادة لم يصوتوا على الإطلاق بشكل عام.

وتفوق الجمهوري بيرديو على أوسوف في الانتخابات العامة بـ 88.098 صوتاً، لكنه لم يصل إلى نسبة 50% من التصويت ويحتاج الجمهوريون إلى فوز جمهوري واحد لضمان السيطرة على مجلس الشيوخ.