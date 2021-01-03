برأس خنزير.. شاهد تخريب منزلي بيلوسي ومكانويل

تعرض منزلا زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش مكانويل والزعيمة الديموقراطية ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لعمليات تخريب هذا الأسبوع.

وأبلغ عن تخريب منزلي أقوى عضوين في الكونغرس، بعد أيام من إقرار مثير للجدل لمشروع قانون التحفيز الذي انتقده ائتلاف واسع النطاق من النشطاء التقدميين وحتى الرئيس دونالد ترمب باعتباره غير ملائم.

"نوبة غضب جذرية"

وفي بيان مساء أمس السبت، أعرب السيناتور ماكونيل الجمهوري عن ولاية كنتاكي، عن أسفه لما أسماه "نوبة غضب جذرية" مستمدة من "كتاب قواعد اللعبة السامة".

وكانت محطة WDRB-TV في لويزفيل أفادت أن منزل السناتور لطخ بطلاء أحمر وأبيض. وتظهر الصور، كتابة على الجزء الأمامي من المنزل، بما في ذلك "Weres my money" على الباب الأمامي.

ولم ترد إدارة شرطة لويزفيل على الفور على طلب للتعليق يوم السبت.

فيما قال مكونيل في بيانه: "لقد أمضيت حياتي المهنية في القتال من أجل التعديل الأول والدفاع عن الاحتجاج السلمي". "أنا أقدر كل كنتاكي وشاركت في العملية الديمقراطية سواء وافقوا معي أم لا. لكن هذا مختلف، التخريب وسياسة التخويف ليس لها مكان في مجتمعنا".

"رأس خنزير"

وحوالي الساعة 2 صباح يوم الجمعة، رد ضباط شرطة سان فرانسيسكو على تقرير عن أعمال تخريب في منزل في حي بالمدينة. وقال متحدث باسم إدارة الشرطة إنه تم العثور على كتابات مرسومة بالرذاذ على باب المرآب وترك "رأس خنزير" على الرصيف.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن المنزل مملوك للسيدة بيلوسي.

ولم ترد إدارة الشرطة على أسئلة إضافية، بما في ذلك ما إذا كان رأس الخنزير المكتشف على ممتلكات المتحدث حقيقيًا أم مزيفًا. ولم يرد مكتب المتحدث على طلب للتعليق يوم السبت.

والثلاثاء، أوقف ماكونيل محاولة لزيادة شيكات التحفيز إلى 2000 دولار من 600 دولار بعد أن صوت مجلس النواب يوم الاثنين على رفع حجم المدفوعات. وكان مشروع مكانويل البديل هو زيادة شيكات التحفيز إلى 2000 جزء من قائمة مطالب من الرئيس ترمب تضمنت التحقيق في مزاعمه حول تزوير الناخبين في انتخابات 2020 وإلغاء بعض الحماية القانونية لعمالقة التكنولوجيا مثل Facebook و Google و Twitter.

وقال إن مجلس الشيوخ "سيبدأ عملية" للنظر في مدفوعات أكبر إلى جانب مطالب الرئيس ترمب الأخرى. وقبل تصويت مجلس النواب يوم الاثنين، قالت بيلوسي في بيان إن التصويت ضد الزيادة في مدفوعات التحفيز "هو إنكار الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر وحرمانها من الإغاثة التي تحتاجها".

ويوم الأحد الماضي أشاد السيناتور الجمهوري بتوقيع ترمب على قانون التحفيز الجديد في بيان نُشر على تويتر. وقال: "مشروع قانون التحفيز ليس مثالياً". "لكنها ستفعل قدرًا هائلاً من الخير للكنتاكيين والأميركيين المكافحين في جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى المساعدة الآن.