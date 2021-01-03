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ترمب: إصابات كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيها

US President Donald Trump looks down during an event on lowering prescription drug prices in the Brady Briefing Room of the White House in Washington, DC on November 20, 2020. (AFP)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - فرانس برس)

ترمب: إصابات كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيه. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، اليوم الأحد: "عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس الصيني مبالغ فيه للغاية في الولايات المتحدة، بسبب طريقة مركز السيطرة على الأوبئة والوقاية منها السخيفة في تحديد أرقام الإصابات عبر المقارنة مع الدول الأخرى، التي أعلن العديد منها، عن قصد، أرقاما منخفضة وغير دقيقة على الإطلاق".

كما أكد أن عملية تسليم لقاحات كورونا إلى الولايات تتم بشكل سريع، لكن عملية التطعيم بطيئة.

انتقاد بايدن

وكان الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، وجه الأسبوع الماضي انتقادات لبطء عمليات التلقيح، محذراً من أن تطعيم أغلب الأميركيين قد يستغرق سنوات بمعدلات التوزيع الجارية حاليا، لا سيما أن مليوني فرد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحين اللذين اعتمدتهما السلطات المعنية فقط، أي أقل بكثير من العدد الذي وعد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بتطعيمه قبل نهاية العام.

ودعا بايدن ترمب إلى أخذ اللقاح، لتشجيع العديد من الأميركيين على فعل الأمر عينه.

من الولايات المتحدة
من الولايات المتحدة

رقم قياسي

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أمس السبت، بحسب وكالة رويترز، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وبذلك، باتت الدولة الأكثر تضرّرًا بتسجيلها ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.

وباشرت الولايات المتحدة حملة التطعيم في 14 كانون الأول/ديسمبر، وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 4,2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بكثير من 20 مليونًا وهو الرقم الذي كانت إدارة ترمب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب بحسب بعض التقارير إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.

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