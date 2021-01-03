  • مباشر
اللغة

مستشار بايدن: يجب التفاوض على البرنامج الصاروخي قبل الاتفاق النووي

مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن جيك سوليفان

مستشار بايدن: يجب التفاوض على البرنامج الصاروخي قبل الاتفاق النووي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شدد مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان على أنه يجب التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي، وفق ما نقلت عنه "سي إن إن" اليوم الأحد.

قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة مصر قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة

كان سوليفان قال إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.

وسبق أن أعلن بايدن عن نيته العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب من جانب واحد عام 2018، في حال عودة إيران في المقابل إلى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بموجب الصفقة.

يُذكر أن إيران قد جمدت العمل في الموقع، وفقاً للاتفاق النووي عام 2015، لكنها عادت واستأنفت الأنشطة فيه في 2018، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية والعقوبات القاسية، حيث خفضت طهران تدريجياً من التزاماتها.

يُذكر أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السداسي مع إيران في مايو 2018، لم يتم فقط إعادة العقوبات المعلقة ضد طهران فحسب، يعاني الاقتصاد الإيراني من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائداتها في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون "طهران أولى"
الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟ الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد