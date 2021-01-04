إطلاق نار عند كنيسة في تكساس.. قتيل وجرحى

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية، جريج أبوت، بأن شخصاً قتل وأصيب آخران، الأحد، في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس، لافتا إلى احتجاز مشتبه به.

وعبر أبوت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث عند كنيسة ستارفيل، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة، بحسب تعبيره.

فيما نقلت شبكة "إن بي سي" عن حاكم الولاية قوله إن الشخص الذي قُتل هو قس، فيما أصيب شخصان على الأقل. وقع إطلاق النار صباح اليوم في كنيسة ستارفيل الميثودية في ستارفيل، على بعد حوالي 100 ميل شرق دالاس.

"اختباء في الكنيسة"

بدوره، كشف لاري سميث، قائد شرطة مقاطعة سميث، إن المشتبه به المحتجز، كان يفر من الشرطة بعد حادث ليلة السبت وتسلل إلى الكنيسة للاختباء.

فيما وجد قس في الكنيسة الرجل مختبئا في حمام حوالي الساعة 9:21 صباحا عندما دخل هو وزوجته وعدد من الأشخاص الآخرين إلى الكنيسة صباح الأحد. وفر المشتبه به لكنه عاد إليها وسط مطاردة من قبل السلطات في الصباح الباكر.

وقال سميث: "بدأ بالاقتراب نحو الباب الأمامي، ثم استدار واندفع نحو القس وتمكن من نزع سلاحه، على ما يبدو في هذا الوقت. لقد استخدم سلاح القس الناري، وقتله به.

وأوضح قائد الشرطة أن شخصا آخر كان يعالج من إصابته بطلق ناري وأن حالته غير معروفة.

إلى ذلك تابع أنه تم العثور على المشتبه به بعد أن سرق سيارة القس للفرار من مكان الحادث وقبض عليه في مقاطعة هاريسون، مصابا بعيار ناري في يده.