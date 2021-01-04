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مجدداً.. نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

مجدداً.. نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب

بيلوسي فازت بولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب الأميركي على الجمهوري كيفين مكارثي

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دبي - العربية.نت

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فازت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي بولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب الأميركي على الجمهوري كيفين مكارثي.

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وكان النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، قد قرروا انتخاب نانسي بيلوسي البالغة 80 عاماً رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة ولتكون أقوى شخصية في الكونغرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقبل عامين وافقت النائبة عن مدينة سان فرانسيسكو على البقاء في منصبها لغاية 2022 على الأكثر، في قرار ساهم على ما يبدو في فوزها السهل في هذه الانتخابات.

إلى ذلك، تم التصويت بشكل رسمي على الترشيحات في قاعة مجلس النواب بعد الجلسة الافتتاحية للكونغرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي الرئيس بايدن منصب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة المقرر بعد أيام.

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