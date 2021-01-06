وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أمراً تنفيذياً يفرض في غضون 45 يوماً حظراً على التعاملات مع منصّات الدفع الإلكتروني المملوكة لشركات صينية مثل "ويتشات باي" و"علي باي" وتطبيقات صينية أخرى اعتبرها مصدر تهديد "للأمن القومي".

وكان ترمب حاول خلال الصيف فرض حظر على تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، لكنّ محاولته باءت بالفشل بعدما اعتبر القضاء الأميركي أنّ الرئيس تجاوز صلاحياته بفرضه هذا الحظر.

ووفقاً للأمر التنفيذي فإنّه بعد انقضاء مهلة الـ45 يوماً ستقع في دائرة الحظر "كلّ التعاملات التي يقوم بها أيّ شخص (...) يخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة، مع أشخاص ينتجون أو يتحكّمون بالتطبيقات الصينية المتّصلة الآتية (...): علي باي، كام سكانر، كيو كيو واليت، شاريت، تنسنت كيو كيو، ويتشات باي، ودبليو بي إس أوفيس".

ويدخل القرار حيّز التنفيذ بعد شهر من انتهاء ولاية الرئيس الجمهوري في 20 كانون الثاني/يناير وتولّي خلفه الديموقراطي جو بايدن السلطة.

ويطلب الأمر التنفيذي من وزير التجارة ويلبر روس تحديد ما إذا كانت هناك تطبيقات أخرى تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، ويدعوه مع وزير العدل ومدير أجهزة الاستخبارات إلى رفع توصيات بالإجراءات الممكن اتخاذها لمنع نقل بيانات أميركية إلى خصوم أجانب.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية خلال مؤتمر صحافي إنّ "اختيار هذه التطبيقات تمّ بسبب المخاطر".

وأضاف أنّ هذه التطبيقات "يتمّ استخدامها من قبل عدد ضخم من المستخدمين وهي مثبّتة على عشرات ملايين الأجهزة، لذلك هناك حصاد هائل من المعلومات والبيانات التي تذهب إلى الحكومة الصينية وإلى خوارزميات، وهذا خطر".