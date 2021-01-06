سي بي إس: تهديد بضرب مبنى الكونغرس انتقاما لسليماني

Wow. Air Traffic controllers in New York breached with threats of revenge for #Iran’s Qassem Suleimani.



CBS Video of breach with message: “We are flying a plane into the Capitol on Wednesday [tomorrow]. Suleimani will be avenged.” pic.twitter.com/LxYzuruyNz — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 6, 2021

ذكرت شبكة "سي بي اس" أن العديد من مراقبي الحركة الجوية في نيويورك سمعوا تهديدًا مخيفًا يوم الإثنين، من خلال تسجيل يهدد بضرب مبنى الكونغرس بطائرة انتقاما لقائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الايراني، الذي اغتيل بغارةاميركية في 3 يناير من العام الماضي.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه شبكة سي بي إس نيوز حصريًا، أن " طائرة ستضرب مبنى الكابيتول (الكونغرس) يوم الأربعاء، انتقاما لسليماني".

وذكر تقرير " سي بي إس" أنه ليس من الواضح من يقف وراء التهديد في حين أن الحكومة لا تعتقد أنه تهديد موثوق لشن هجوم ما، إلا أنه يتم التحقيق منه باعتباره انتهاكًا لترددات الطيران.

وقالت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" إن البنتاغون ووكالات أخرى تم إطلاعها الثلاثاء على التسجيل الصوتي الرقمي. وقالت المصادر إنها تعتقد أن التهديد كان يهدف إلى الإيحاء بضرب مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي من المقرر أن يقوم فيه الكونغرس بعد نتائج المجمع الانتخابي.

هذا فيما قال خبراء إن الاقتحام مثير للقلق لأنه قد يؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون حول كيفية وأين تطير الطائرات.

وقالت مصادر لشبكة "سي بي إس" نيوز ، إنه تم إرسال رسالة إلى مراقبي الحركة الجوية يوم الثلاثاء لتذكيرهم بضرورة الإبلاغ على الفور عن أي تهديد أو خروج طائرة عن مسار رحلتها.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على الموضوع، لكنه قال إنه يأخذ "جميع التهديدات بالعنف على السلامة العامة على محمل الجد". فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها على اتصال مع الأمن الداخلي.

ويأتي هذا التهديد في حين هدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، باستهداف المسؤولين الأمريكيين " من داخل أميركا" وقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيسُ المخابرات المركزية الأميركية.

ومنذ أسابيع تستمر التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة حيث يهدد قادة الحرس الثوري بضرب أهداف اميركية في حين قالت واشنطن بانها سترد بشكل حاسم على أي تحرك لإيران أو ميليشياتها في المنطقة.