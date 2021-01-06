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غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

U.S. Senator Lindsey Graham, speaks during a press conference at the Resolute Support headquarters in Kabul, Afghanistan, Monday, Dec. 16, 2019. (AP)
السيناتور ليندسي غراهام
قمة مجلس التعاون

غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

السيناتور الجمهوري أشاد بمخرجات قمة العلا والتوافق الخليجي على لم الشمل

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العربية.نت

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أشاد السيناتو الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، بمخرجات قمة العلا والتوافق الخليجي على لم الشمل.

وقال غراهام، على حسابه في "تويتر" إن إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي، حيث أنها "لن تستطيع الاستفادة من الانشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتمكن من محاربة الأفكار الإرهابية.

رحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بالتقدم الذي تحقق مع إعلان اتفاق العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وقالت الخارجية الأميركية: "لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقًا سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه. نرحب بالتعهد اليوم باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية، والاقتصادية، والصحية، ومكافحة الفساد، والثقافية".

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وأملت واشنطن أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها، مشيرة إلى أن "استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة. نحن أقوى عندما نقف معا".

وشكرت الولايات المتحدة الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها ودعمها في حل النزاع الخليجي.

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