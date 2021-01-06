أشاد السيناتو الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، بمخرجات قمة العلا والتوافق الخليجي على لم الشمل.

The biggest winner is the United States and the people of the region who can now work more closely to build strong economies and more capably fight terrorist ideologies.



Well done, Mr. President. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 5, 2021

وقال غراهام، على حسابه في "تويتر" إن إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي، حيث أنها "لن تستطيع الاستفادة من الانشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتمكن من محاربة الأفكار الإرهابية.

رحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بالتقدم الذي تحقق مع إعلان اتفاق العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وقالت الخارجية الأميركية: "لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقًا سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه. نرحب بالتعهد اليوم باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية، والاقتصادية، والصحية، ومكافحة الفساد، والثقافية".

وأملت واشنطن أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها، مشيرة إلى أن "استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة. نحن أقوى عندما نقف معا".

وشكرت الولايات المتحدة الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها ودعمها في حل النزاع الخليجي.