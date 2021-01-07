  • مباشر
اللغة

الاستقالات مستمرة.. أول وزيرة تتخلى عن ترمب

من أمام مبنى الكابيتول(أرشيفية- فرانس برس)
من أمام مبنى الكابيتول (أرشيفية - فرانس برس)

الاستقالات مستمرة.. أول وزيرة تتخلى عن ترمب

الوزيرة المستقيلة هي زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في رسالة بالبريد الإلكتروني، أعلنت وزيرة النقل الأميركية آلان تشاو، الخميس، استقالتها بسبب ما حدث أمس في مبنى الكابيتول هيل.

كانت من أشد أنصار ترمب.. آشلي قتيلة في اقتحام الكابيتول العربية ميديا كانت من أشد أنصار ترمب.. آشلي قتيلة في اقتحام الكابيتول

وتعد تشاو أول وزيرة تعلن استقالتها بعد الأحداث الأخيرة، في وقت تقدم فيه العديد من مسؤولي البيت الأبيض باستقالتهم، أحدثهم كبير موظفي البيت الأبيض السابق في إدارة ترمب، ميك مولفاني، الذي استقال من منصبه كمبعوث خاص إلى أيرلندا الشمالية، الخميس، إضافة إلى استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي الأميركي راين تولي.

وتوالت الاستقالات عقب أعمال شغب وقعت بعد أن خاطب ترمب حشداً كبيراً في واشنطن غذته مزاعم الرئيس المتكررة بأنه خسر انتخابات نوفمبر بسبب تزوير الانتخابات، وهو ما لم يتم إثباته.

أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول خلال اشتباكات مع الشرطة الأربعاء
أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول خلال اشتباكات مع الشرطة الأربعاء

أما الوزيرة المستقيلة، فهي زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وأكدت أن سبب استقالتها هو ما حدث في مبنى الكابيتول هيل.

إلى ذلك، اخترقت مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول بينما كان المشرعون يعملون على التصديق على أصوات المجمع الانتخابي، التصديق الذي أدى بالأخير إلى إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت بأن مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان ونائبه، يبحثان تقديم استقالتيهما خلال الساعات المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أيحل المتحور مكان كورونا الذي نعرفه؟ الصحة العالمية تحذر أيحل المتحور مكان كورونا الذي نعرفه؟ الصحة العالمية تحذر
قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى
وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض
الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور
زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين "درجة ثانية"؟

قبل أن تذهب

اقتحام الكونغرس أخطر الثغرات الأمنية في التاريخ الأميركي الحديث
اقتحام الكونغرس أخطر الثغرات الأمنية في التاريخ الأميركي الحديث

اكتشف المزيد