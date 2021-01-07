الاستقالات مستمرة.. أول وزيرة تتخلى عن ترمب

في رسالة بالبريد الإلكتروني، أعلنت وزيرة النقل الأميركية آلان تشاو، الخميس، استقالتها بسبب ما حدث أمس في مبنى الكابيتول هيل.

وتعد تشاو أول وزيرة تعلن استقالتها بعد الأحداث الأخيرة، في وقت تقدم فيه العديد من مسؤولي البيت الأبيض باستقالتهم، أحدثهم كبير موظفي البيت الأبيض السابق في إدارة ترمب، ميك مولفاني، الذي استقال من منصبه كمبعوث خاص إلى أيرلندا الشمالية، الخميس، إضافة إلى استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي الأميركي راين تولي.

وتوالت الاستقالات عقب أعمال شغب وقعت بعد أن خاطب ترمب حشداً كبيراً في واشنطن غذته مزاعم الرئيس المتكررة بأنه خسر انتخابات نوفمبر بسبب تزوير الانتخابات، وهو ما لم يتم إثباته.

أما الوزيرة المستقيلة، فهي زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وأكدت أن سبب استقالتها هو ما حدث في مبنى الكابيتول هيل.

إلى ذلك، اخترقت مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول بينما كان المشرعون يعملون على التصديق على أصوات المجمع الانتخابي، التصديق الذي أدى بالأخير إلى إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت بأن مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان ونائبه، يبحثان تقديم استقالتيهما خلال الساعات المقبلة.